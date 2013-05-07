یکصد اثر هنری و تاریخی به موزه ملک وقف شد

ایران دست غیب بهشتی به خبرنگار مهر گفت: برخی از این اشیا ایرانی نیستند. حدود 50 سال پیش، برخی از این آثار را از کشورهایی مانند ایتالیا خریدم که از میان آنها میتوان به جام یا ظرفی که با مارک فایرکینک اشاره کرد که قدمتی فراوان دارد. در میان آثار اهدایی و وقف شده، یک پارچ و دو دیس کوچک از کارهای چینی وجود دارد که با تکنیک ویژهای در گذشته ساخته شده است. خمیر این ظرفها برای 60 سال نگهداری میشده و 6 دهه بعد، آنها را به کوره میبردهاند. تاکنون در هیچ موزهای، شبیه این ظرفها را ندیدهام.
بنا به گفته وی، فرش اهدایی که در تبریز با گره ریز بافته شده، 12 متری با نقش شیخ صفیالدین اردبیلی و 80 رج بدون یک اشتباه بافته شده است. فرشهای ابریشمی تبریز در همه جا وجود دارد اما فرشی با نقش شیخ صفیالدین اردبیلی آن هم با این پیشینه، کمتر وجود دارد.
وی افزود: یکی دیگر از منسوجات این مجموعه، زری گجرات به شکل قاب شده است که دستکم 150 سال پیشینه دارد. تابلوهای کارشدهای از خودم نیز در مجموعه وجود دارد که از ابریشم طبیعی با قاب ورق طلای ایتالیایی به وجود آمده است.
به گفته این بانوی نیکوکار، یکی دیگر از کارهای چوبی، جعبهای نفیس و فوقالعاده است که دههها پیش در سفر به ناپل ایتالیا خریده و همانجا بستهبندی کرده است. این جعبه موزیکال از همان زمان در بستهبندی مانده بود و حتی هنوز همان موسیقی، هنگام باز کردن از آن شنیده میشود.
مجموعه اهدایی و وقفی خانم دستغیب پس از انتقال از منزل ایشان به خزانه موزه، در حال مستندنگاری و ثبت موزهای است. پس از این مرحله، عکسبرداری صنعتی از این مجموعه انجام گرفت. اکنون نیز این آثار در نمایشگاهی که در موزه ملک برپا شده، در معرض دید عموم قرار گرفته است.
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