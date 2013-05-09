30 معدن در استان همدان غیر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر امروز در ستاد اجرايي بخش معدن استان همدان با اشاره به طرح های عنوان شده در این ستاد، اظهار داشت: براي حفظ سرمايه هاي ملي نمي توانيم همه چيز را تعطيل كنيم و خيلي از اين طرح ها به طور قطع و يقين به بهره برادري معادن نمي انجامد و اگر اكتشافات به حدي رسيد كه قابل استحصال بود آن موقع به مذاكره مي پردازيم.

استاندار همدان افزود: معادن فعال استان همدان در اين پهنه ها 861 كيلومتر مربع است و از 69 معدن استان نيز 30 معدن غير فعال است.

وی با تاكيد بر اينكه در شهرستان رزن از 15 معدن، شش معدن غير فعال است، ادامه داد: در دنيا هيچ مسئله اي حل نشده اي باقي نمانده است.

آزاد با بیان اینکه اولويت هاي ما بايد تعريف شود، افزود: در جلسه اي مردم درخواست حل مشكل آب را مي كردند و ما كه نمي توانيم مردم را تشنه نگه داريم و به این موارد رسیدگی کنیم.

استاندار همدان بيان داشت: اگر بتوانيم حق احيای 25 درصدي ايجاد جنگل ها را به واسطه واگذاري معادن احيا كنيم كار بزرگي صورت گرفته است..

استاندار همدان گفت: هميشه باید به دنبال اين باشيم كه بتوانيم تبصره اي پيدا كنيم كه مشكلات مردم كنيم و نبايد مشكلي نيز ايجاد كنيم.

در این ستاد رييس اداره كل منابع طبيعي همدان گفت: امكان بهره برداري از معادن در مناطق تحت حفاظت خود وجود ندارد.

آزاد با بیان اینکه تخريب هاي توسعه معادن بايد به حداقل برسد و بازسازي نيز پس از تخريب انجام شود، گفت: معادن فعال و غير فعال ما بايد بررسي شوند چون اولويت ما اين است كه محصول نهايي را بفرشيم نه اينكه سنگ آهن را به چين بفرشيم كه با تبديل شدن آن به آهن و بازگشتش به كشور دوباره هزينه چند برابري را بدهيم.

وي با بیان اینکه خام فروشي مناسب نيست، تاکید کرد: معادن غير فعال بايد به طرف فعال شدن بروند و نيمه فعال ها نيز بايد استخراج خود را افزايش دهند.

استاندار همدان ادامه داد: فرصتي برای فعالیت و افزایش استخراج به معادن غير فعال داده مي شود اما اگر نتوانستند دوباره به چرخه فعاليت باز گردند، مجوز آنان باطل خواهد شد.

در پایان معاون برنامه ريزي نظام مهندسي معدن ايران نیز از ايجاد پهنه بندي هاي معادن استان خبر داد.