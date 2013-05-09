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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۷:۵۱

کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی/

فینالیست های سه وزن نخست مشخص شدند

فینالیست های سه وزن نخست مشخص شدند

در نخستین روز از رقابت های کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی فینالیست های سه وزن نخست حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و سومین دوره مسابقات کشتی آزاد جام تختی از امروز در سالن شهدای هفتم تیر آغاز شد. در چارچوب رقابت‌های امروز و در مهمترین کشتی‌های مرحله نیمه نهایی در وزن 55 کیلوگرم مهران رضازاده، اوتار گوگاوا از گرجستان را شکست داد و سعید گادژی ماگمدوف از روسیه نیز از سد فرهاد جلائی گذشت. در وزن 66 کیلوگرم مرتضی گودرزی از سد صائب کلانتری گذشت و محسن آقاجانی نیز مقابل غلامرضا عبداله پور پیروز شد.

در وزن 96 کیلوگرم نیز جعفر دلیری با شکست رومان بکایروف از آذربایجان و علیرضا گودرزی نیز با پیروزی بر جمال میرزایی به دیدار فینال رسیدند. بدین ترتیب اسامی فینالیست های سه وزن نخست به شرح زیر است:

وزن 55 کیلوگرم:
مهران رضازاده - سعید گادژی ماگومدوف (داغستان روسیه)

وزن 66 کیلوگرم:
مرتضی گودرزی - محسن آقاجانی

وزن 96 کیلوگرم:
جعفر دلیری - علیرضا گودرزی

دیدارهای فینال ساعت 19 آغاز می‌شود.

کد مطلب 2051100

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