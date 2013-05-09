فینالیست های سه وزن نخست مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سی و سومین دوره مسابقات کشتی آزاد جام تختی از امروز در سالن شهدای هفتم تیر آغاز شد. در چارچوب رقابت‌های امروز و در مهمترین کشتی‌های مرحله نیمه نهایی در وزن 55 کیلوگرم مهران رضازاده، اوتار گوگاوا از گرجستان را شکست داد و سعید گادژی ماگمدوف از روسیه نیز از سد فرهاد جلائی گذشت. در وزن 66 کیلوگرم مرتضی گودرزی از سد صائب کلانتری گذشت و محسن آقاجانی نیز مقابل غلامرضا عبداله پور پیروز شد.

در وزن 96 کیلوگرم نیز جعفر دلیری با شکست رومان بکایروف از آذربایجان و علیرضا گودرزی نیز با پیروزی بر جمال میرزایی به دیدار فینال رسیدند. بدین ترتیب اسامی فینالیست های سه وزن نخست به شرح زیر است:

وزن 55 کیلوگرم:

مهران رضازاده - سعید گادژی ماگومدوف (داغستان روسیه)

وزن 66 کیلوگرم:

مرتضی گودرزی - محسن آقاجانی

وزن 96 کیلوگرم:

جعفر دلیری - علیرضا گودرزی

دیدارهای فینال ساعت 19 آغاز می‌شود.