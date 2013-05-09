  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۴۴

تحولات همسایگان شرقی/

پیش شرط کرزای برای حفظ 9 پایگاه آمریکایی/ تظاهرات دانشجویان افغانی علیه دولت پاکستان

پیش شرط کرزای برای حفظ 9 پایگاه آمریکایی/ تظاهرات دانشجویان افغانی علیه دولت پاکستان

درگذشت زندانی پاکستانی در هند، بازداشت دو عضو شبکه حقانی را در ولایت لوگار، پیش شرط کرزای برای حفظ 9 پایگاه آمریکایی پس از 2014 و تظاهرات دانشجویان افغانی علیه دولت پاکستان از جمله تحولات همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ایساف اعلام کرد: نیروهای افغانی و ناتو دو عضو شبکه حقانی را در ولایت لوگار در شرق افغانستان بازداشت کردند.

همچنین حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در مراسمی در دانشگاه کابل اعلام کرد: افغانستان اجازه می دهد که 9 پایگاه آمریکایی پس از سال 2014 هنگام عقب نشینی کامل نیروهای نظامی حفظ شوند اما ایالات متحده در ابتدا باید ضمانت امنیتی و اقتصادی بدهد.

دانشجویان افغانی نیز در اعتراض به تنش های مرزی با پاکستان در ولایت هرات دست به تظاهرات زدند.

خبر دیگر اینکه وزارت خارجه پاکستان امروز پنجشنبه کشته شدن یکی از نیروهای حافظ صلح خود را در جمهوری دموکراتیک کنگو محکوم کرد.

همچینن "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان ربوده شدن پسر نخست وزیر سابق در یک تجمع سیاسی رامحکوم کرد.

خبر دیگر اینکه پزشکان پاکستانی اعلام کردند: یک زندانی پاکستانی که با اتهامات تروریسم در هند مواجه بوده و هفته گذشته در زندانی در منطقه کشمیر مورد حمله قرار گرفت به علت جراحات زیاده وارده درگذشت.

کد مطلب 2051142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها