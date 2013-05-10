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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۴۰

جدول نرخ سکه و ارز در پنجشنبه منتشر شد

جدول نرخ سکه و ارز در پنجشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع ارز و سکه در بازار در روز پنجشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز پنجشنبه در بازار تهران یک میلیون و 314 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 290 هزار تومان، نیم سکه 683 هزار تومان، ربع سکه 419 هزار تومان و گرمی 298 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای 18 عیار در بازار 126 هزار و 600 تومان و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1457 دلار است.

فعالان بازار ارز، نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 550 تومان، هر یورو را 4 هزار و 680 تومان، هر پوند را 5 هزار و 510 تومان و هر درهم امارات را 972 تومان اعلام کردند.

نوع سکه قیمت (تومان)
سکه تمام طرح جدید 1314000
سکه تمام طرح قدیم 1290000
نیم سکه 683000
ربع سکه 419000
1 گرمی 298000
هر گرم طلای 18 عیار 126600
نوع ارز قیمت (تومان)
دلار آمریکا 3550
یورو 4680
پوند انگلیس 5510

 

کد مطلب 2051360

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