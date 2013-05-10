جدول نرخ سکه و ارز در پنجشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز پنجشنبه در بازار تهران یک میلیون و 314 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 290 هزار تومان، نیم سکه 683 هزار تومان، ربع سکه 419 هزار تومان و گرمی 298 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای 18 عیار در بازار 126 هزار و 600 تومان و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1457 دلار است.
فعالان بازار ارز، نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 550 تومان، هر یورو را 4 هزار و 680 تومان، هر پوند را 5 هزار و 510 تومان و هر درهم امارات را 972 تومان اعلام کردند.
|نوع سکه
|قیمت (تومان)
|سکه تمام طرح جدید
|1314000
|سکه تمام طرح قدیم
|1290000
|نیم سکه
|683000
|ربع سکه
|419000
|1 گرمی
|298000
|هر گرم طلای 18 عیار
|126600
|نوع ارز
|قیمت (تومان)
|دلار آمریکا
|3550
|یورو
|4680
|پوند انگلیس
|5510
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