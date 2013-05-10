جدول نرخ سکه و ارز در پنجشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز پنجشنبه در بازار تهران یک میلیون و 314 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 290 هزار تومان، نیم سکه 683 هزار تومان، ربع سکه 419 هزار تومان و گرمی 298 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای 18 عیار در بازار 126 هزار و 600 تومان و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1457 دلار است.

فعالان بازار ارز، نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 550 تومان، هر یورو را 4 هزار و 680 تومان، هر پوند را 5 هزار و 510 تومان و هر درهم امارات را 972 تومان اعلام کردند.