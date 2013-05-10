وزرای دولت رعیت رئیس جمهور نیستند/ نماد انتخاباتی ما پرچم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی کاندیدای یازدهمین دوره ریاست جمهوری در نشست خبری در سالن وزارت کشور گفت: دلیل حضورم در انتخابات توجه و اهتمام برای تحقق انقلاب اسلامی است.

وی افزود: امروز انقلاب اسلامی در مسیر رسیدن به اهداف خود نیاز به تلاش مضاعف دارد. ایثار و فداکاری بیش از گذشته نیاز است و ما معتقدیم با حضور در صحنه باید تلاشی را برای تحقق اهداف اسلامی با تبعیت از مقام معظم رهبری آغاز کنیم.

گفتمان ما پیشرفت اسلامی است

زاکانی خاطر نشان کرد: گفتمان ما پیشرفت اسلامی است و با نقشه راهی مبتنی بر مسیری که رسیدن به اهداف امت اسلامی و تجلی ارزش هاست محقق خواهد شد.

قائل به حاکمیت تفکر جهادی و انقلابی ام

وی ادامه داد: من قائل به حاکمیت تفکر انقلابی و جهادی در کشور هستم و نسبت به کمرنگ شدن این تفکر که در دوران دفاع مقدس عطر دلنشین آن فضای کشور را گرفته بود، منتقدم.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خواستار فضایی هستیم که در آن برادری؛ همدلی و خدمتگزاری مردم شریف یک اصل باشد.

زاکانی با اشاره به اینکه تبعیت از رهبری، افتخار و خدمتگزاری شایسته مردم یک اصل است، بیان کرد: مردم را ولی نعمت خود می دانیم و حضور آنها راهگشای رسیدن به اهداف انقلاب است.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ظرفیت های بزرگی دارد که با همدلی درهمه ظرفیت ها این امکان مهیا می شود. قائل به شایسته سالاری و حضور نخبگان هستم.

وزرا رعیت رئیس جمهور نیستند

زاکانی تاکید کرد: وزرای دولت رعیت رئیس جمهور نیستند. همکاران رئیس جمهورند و باید افرادی شایسته باشند.

وی ادامه داد: دولت آینده به جای حذف انگاری باید به همه ظرفیت های کشور توجه کند. توجه به همه ارزش های انقلاب مانند استقلال، آزادی و عدالت خواهی و توجه به شکوفایی اقتصادی و خلق ثروت به عنوان یک اصل و توجه به محرومین باید به عنوان اصول مورد توجه قرار گیرد.

زاکانی گفت: دولت آینده در صورت توفیق و توجه و عنایت مردم دولتی خواهد بود که به شدت معتقد به ارزش هاست و افتخار خود را تبعیت رهبر و خدمتگزاری بی منت به مردم می داند. ما دقت جدی برای اصلاح امور در چارچوب قانون اساسی، فقرزدایی و مبارزه جدی با تبعیض و فساد داریم.

وی با اشاره به اینکه دولت آینده باید فسادستیز باشد، گفت: اما باید با تدبیر این راه را دنبال کرد. راه جدی مبارزه با نظام سلطه، ایران اسلامی است و ما در مقابل دشمن قائل به سیاست پیشرو هستیم . سیاست سازش را قبول نداریم و در مقابل دشمن مقابله مدبرانه و تعامل عزتمندانه را آغاز می کنیم که از منافع ملی خود به نفع احسنت استفاده کنیم.

بجای تخریب باید نقد کنیم

زاکانی اظهار داشت: فرهنگ امروز، فرهنگی است که در آن دوستی به جای دشمنی و رفیق بودن به جای رقیب بودن به نتیجه خواهد رسید. امیدوارم رقابت سالم و اثباتی را پیشه کنیم و به جای تخریب شخصیت افراد توجهمان را به نقد و نگاه کارشناسی آنها داشته باشیم. رقابت تا پای صندوق است و بعد از صندوق رای دوستی خواهد بود. همه نامزدها مورد احترام ما هستند و امیدواریم همه توجه خود را معطوف به اولویت های کشور کنیم چرا که کشور نیاز به آرامش و همگرایی و وحدت دارد.

زاکانی در پاسخ به سئوالی درباره برنامه هایش برای ایرانیان خارج از کشور گفت: ایرانیان خارج از کشور سرمایه های گرانسنگی هستند که باید دلشان برای ایران اسلامی بتپد. در کشور زمینه برای حضور و فعالیت آنها مهیاست و اکثریت آنها علاقه‌مند به ایران هستند.

وی ادامه داد: یکی از راهکارهایی که می تواند به شکوفایی کشور در داخل کمک کند توجه به توانمندی ایرانیان در خارج از کشور است لذا هموار کردن مسیر حضور ایرانیان خارج کشور در داخل را مهیا می کنیم.

توجهی به گمانه زنی ندارم

زاکانی در پاسخ به سئوالی درباره شکاف در داخل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و اخباری مبنی بر حمایت برخی از اعضای این جمعیت از قالیباف گفت: با توجه به اندوخته ای که فراهم کرده ایم و همیاری و همراهی کسانی که صاحب فرهنگ انقلابی هستند یک راه اثباتی رقابت را با سایر دوستان خواهیم داشت بدون اینکه فضا را با ضدیت افراد غبارآلود کنیم. مسیر ما اراده یک تفکر و اندیشه خدمتگزاری به مردم شریف است. همان تفکری که در دوران دفاع مقدس حماسه ها را خلق کرد.

وی تاکید کرد: حرکت مبتنی بر برنامه در یک چارچوب معین را برای خود یک اصل می دانیم و توجه به گمانه زنی ها و نکاتی که مطرح می شود نداریم.

ماجرای حضور در ستاد قالیباف

خبرنگاری درباره حضور زاکانی در ستاد قالیباف در سال 84 پرسید و وی پاسخ داد: در سال 84 در ستاد شخص نبودم . قالیباف، احمدی نژاد، توکلی و رضایی میثاق نامه ای امضا کرده بودند که بر اساس آن قرار بود در 5 خرداد هر کسی در نظرسنجی ها جلوتر بود من مسئول ستاد همه و در واقع نتیجه این فرآیند باشم. من مسئول ستاد جریانی بودم که پای آن را امضا کرده بودند و پیش از آن نیز مسئول ستاد آبادگران بودم. از آنجا که قالیباف در نظرسنجی ها از احمدی نژاد جلوتر بود من مسئول آن ستاد شدم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره حضور صبح امروزش در مرقد امام گفت: ما خودمان را آزادشده حضرت امام می دانیم. امام ما را از منجلاب ستمشاهی نجات داد . ما خود را مدیون امام می دانیم و بعد از امام هم مسیر رشد و آزادی را از مقام معظم رهبری آموختیم. لذا توجه به میراث گرانسنگی که در دست ماست و شهدا به عنوان پیروان صادق آن در آغاز حرکت یک ضرورت بود.

پرچم را به عنوان نماد انتخاب کردیم

زاکانی درباره رنگ انتخاباتی اش با بیان اینکه اعتقادی به رنگ انتخاباتی ندارد گفت: ما پرچم را به عنوان نماد اساسی و جدی که ملت رشید ایران به آن افتخار می کنند انتخاب کرده ایم.

وی در پاسخ به این سئوال که حضور احمدی نژاد در انتخابات دوره گذشته اعتماد به نفس کاندیداها را افزایش داده است، بیان کرد: احساس تکلیف من ربطی به احمدی نژاد ندارد. بنده به عنوان یک عنصر انقلابی تکلیف خودم را در این لحظه حضور در انتخابات می‌دانستم .

زاکانی بااشاره به اینکه روزی به حضورمان در انقلاب روز دیگری دفاع مقدس و روزی در دانشگاه و روز دیگری در عرصه های مختلف سیاسی نیاز بود که در همه عرصه ها حاضر شدیم بیان کرد: فکر می‌کنم وظیفه ام این است که امروز به عنوان یک عنصر انقلابی در عرصه خدمتگزاری به مردم حضور جدی داشته باشم.

برنامه مربوط به تورم و بیکاری

وی در خصوص برنامه هایش درباره بیکاری و تورم نیز گفت: همه امکانات کشور را برای حل مشکلات بسیج می کنیم. خودم را سرگرم تنش های داخلی نخواهم کرد. وقت ملت را با شکاف بین ظرفیت های مختلف نخواهم گرفت. آنچه می تواند ما را از شرایط فعلی عبور دهد توجه به ظرفیت های جامعه است.

زاکانی تاکید کرد: ما به مردم وعده نمی دهیم و معتقدیم با عملمان و نتیجه عملمان شیرینی را به کام مردم بچشانیم.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: مهار تورم، تثبیت قیمت ها، حرکت به سمت واقعی کردن قیمت ها و ایجاد زیرساخت ها در این زمینه، همچنین تولید، ایجاد اشتغال و عدالت محوری و توجه به محرومیت و فقرزدایی از برنامه های مهم ما در این مسیر است.