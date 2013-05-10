به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمدامين راستي ظهر امروز در خطبه هاي نماز جمعه سنندج اظهار داشت: توهين به مقدسات اسلامي توطئه جديد صهيونيست ها بر عليه مسلمانان است و به همين دليل همه ما بايد ضمن حفظ هوشياري در راستاي مقابله با اين دسيسه ها با آگاهي و بصيرت برخورد كنيم.

وي ضمن محكوم كردن اقدام گروهاي تندرو و وهابي در راستاي نبش قبر صحابي پیامبر(ص) در كشورهاي اسلامي به ويژه سوريه، يادآور شد: دشمن با هدايت و رهبري اين گونه اقدامات در پي دامن زدن به اختلاف و تفرقه است و به همین دليل در شرايط فعلي نياز است كه همه مسلمانان يكصدا در صحنه حضور داشته باشند.

امام جمعه موقت سنندج ادامه داد: زماني دشمن با شيوه هاي مختلف نظامي و اقتصادي بر عليه مسلمانان دسيسه چيني كرد و در اين راه نيز شكست خورد حال مي خواهد با توهين به مقدسات اسلامي و با استفاده از جنگ مذهبي در مقابل گسترش و نفوذ روزافزون دين مبين اسلام در جهان جلوگيري كند.

وي با اشاره به نقش و رسالت مسلمانان در شرايط فعلي بيان كرد: يكي از نيازهاي اصلي در ميان كشورهاي مسلمان در اين شرايط حفظ وحدت و همدلي است كه انتظار مي رود همه مردم مسلمانان در سراسر جهان با شناخت دقيق اين توطئه ها ضمن حضور در صحنه دسيسه ها و توطئه هاي دشمنان را خنثي كنند.

ماموستا راستي در بخش ديگري از سخنان خود عنوان كرد: در دين مبين اسلام نبش قبر يك امر حرام و غيرشرعي است و به همين دليل كساني كه دست به اين اقدام مي زنند مرتكب گناه شده اند و بدون شك بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه حتي دين مبين اسلام نبش قبر كفار را نيز جايز نمي داند.

وي در پايان سخنان خود در خطبه هاي نماز جمعه سنندج گفت: دشمن بداند كه با اين اقدام نه تنها تفرقه و اختلافي در بين مسلمانان ايجاد نمي شود كه حتي حركت ها و دسيسه هاي اين چنين زمينه را براي تحكيم پايه هاي وحدت و همدلي در بين مسلمانان را فراهم مي كند.

در پايان خطبه هاي نماز جمعه امروز سنندج جمعي از نمازگزاران با حضور در تظاهرات اقدامات دشمن در راستاي توهين به مقدسات اسلامي به ويژه نبش قبر صحابي را محكوم كردند.