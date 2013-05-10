مردم سمنان اهانت به حرم مطهر حجر بن عدی را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، گروه های مختلف مردم سمنان در اعتراض به جنایت معاندان و تروریستهای جهان اسلام در هتک حرمت مرقد حجر بن عدی پس از نماز جمعه از مسجد امام تا میدان امام این شهر در تظاهراتی با فریاد مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل این اهانت را محکوم کردند.

هتک حرمت به حرم حجر بن عدی قلب مسلمانان را به درد آورد

مردم سمنان دراین تظاهرات خشم خود را از این اقدام سخیف به جهانیان و به‌ویژه عاملان این حرکت وحشیانه به نمایش گذاشتند و گفتند: هتک حرمت به صحابی عظیم‌الشأن پیامبر (ص) و امام علی (ع) قلوب تمام مسلمانان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت را خدشه‌دار کرده است.

این مردم اظهار داشتند: تداوم جنایت‌های دردناک سلفی‌های تروریست مورد حمایت استکبار جهانی در قتل عام مردم مقاومت و بی‌دفاع سوریه و اقدامات شنیع وقیحانه تکفیری‌های مزدور در اهانت بی‌شرمانه به مقدسات دینی، از تدارک حمله مذبوحانه به حرم مطهر حضرت زینب کبری گرفته تا تخریب و نبش قبر صحابی جلیل القدر پیامبر گرامی اسلام و یار مولای متقیان حضرت علی (ع) از یک سو و تجاوز هوایی رذیلانه ارتش خون آشام رژیم جعلی صهیونیستی به کشور سوریه از سوی دیگر نقاط از چهره سیاه اتحادیه شوم سردمداران استکبار برداشت.

هتک حرمت به قبر مطهر حجر بن عدی نشانه ترس از شیعه است

مسئول نمایندگی ولی‏فقیه در سپاه شهرستان سمنان با اشاره به تخریب مدفن مطهر حجر بن عدی گفت: این عمل قبیحانه نشانه ضعف دشمن و ترس از شیعه است.

حجت‏الاسلام محمدتقی خیری‏گنجی اظهار داشت: حجر بن عدی از یاران باوفای حضرت علی (ع) و جزو کسانی بود که برای اثبات شایستگی ایشان از حضرت علی (ع) حمایت کرد و به خاطر ایستادگی اش به شهادت رسید.

وی با حرام شمردن نبش قبر بر اساس قرآن افزود: دشمنان با انجام دادن این کار پست نمی ‏توانند شیعه را تضعیف کنند و مسلمانان در مقابل این اعمال ناپسند سکوت نخواهند کرد.

چراغ محبت به اهل بیت(ع) و بزرگان دین هرگز به خاموشی نخواهد گرایید

مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان نیز با بیان اینکه امروزه جهان اسلام و انسانیت شاهد جنایتی بس عظیم است که قلم را یارای نوشتن و شرح آن نیست اظهار داشت: سردمداران جهالت و کوردلی که جیره خوار استعمار پیر انگلیس و سرسپردگیشان به آمریکای جنایتکار و صهیونیست جهانی بر کسی پوشیده نیست دست به جنایتی عظیم زده و قبر مطهر مردی بزرگ از انصار رسول الله(ص)، جناب حجربن عدی را مورد هتک حرمت قرار دادند و به زعم خود با این جنایت چراغ محبت پیامبر و اهل بیت و یاران پاکبازش را کم سو و کم فروغ نمایند، غافل از اینکه چراغ محبت به پیامبر و اهل بیت (ع) و بزرگان دین چراغی است که خداوند بزرگ آن را فروزان کرده و هرگز به خاموشی نخواهد گرایید.

سید حسن میر عماد گفت : این اقدامات مزدورانه نیز همچون گذشته از آبشخور آمریکا و اسرائیل سرچشمه گرفته است و هدفی جز تفرقه‌افکنی و آتش‌افروزی جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی در میان مسلمین را دنبال نمی‌کند.

وی اظهار داشت: امروز قبر شخصیتی را تخریب کردند که مدال شرف و شهادت و شهامت و پیشگامی دفاع از حق داشت، او که سخنگوی مکتب و مبلغ دین رسول(ص) بود و در راه ولایت به شهادت رسید، ولی فریاد های خفته تمامی مسلمین جهان و میلیونها شیعه روزی تمامی عالم را فرا می گیرد که آنان از فرط زبونی و حقارت و خجلت سر در گریبانِ متنفر از خود برده اند، آن روز دیر نیست و بزودی او خواهد آمد.

امروز دست مکار و جنایتکار استکبار جهانی از آستین وهابیون درآمده است

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان نیز گفت: امروز دست مکار و جنایتکار استکبار جهانی و صهیونیست غاصب از آستین وهابیون مزدور درآمده و تعرض و جسارت وقیحانه به اعتقادات مسلمانان و مقدسات اسلام را در دستورکار قرار داده است.

ایرج کارخایی تصریح کرد: هتک حرمت مرقد مطهر صحابی جلیل القدر حضرت رسول اکرم (ص) و یاور باوفای حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) جناب حجر بن عدی و یاران عظیم القدر ایشان در سوریه توسط جنایتکاران و دژخیمان موجب تأثر و تأسف شدید مسلمانان جهان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام شد.

وی با بیان اینکه بر اساس آموزه هاي قرآني و دين مبين اسلام، انسان اشرف مخلوقات بوده و احترام به جسم و بدن او در هر دو حالت زنده و مرده واجب است اظهار داشت: هتک حرمت به قبر حجر بن عدی صحابه پاک رسول خدا (ص) و یار وفادار علی (ع) موجب وحدت بیشتر امت اسلامی در مقابله با توطئه‌های استکبار جهانی شده است.

هتک حرمت حرم مطهر حجر بن عدی باعث جریحه دار شدن قلوب مسلمانان جهان و شیعیان شد

رئیس اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان استان سمنان نیز افزود: اقدام متحجرانه و بی‌شرمانه گروهک تروریستی موسوم به النصره، از دست نشاندگان و جیره خواران سازمان القاعده- در هتک حرمت مرقد مطهر جناب حجربن عدی(ره) صحابی جلیل‌القدر حضرت رسول اکرم (ص) و سردار سپاه امیرالمؤمنین امام علی (ع)، برگرفته از روح خبیث و متوحش وهابیت پلید است که باعث جریحه‌دار شدن قلوب همه مسلمانان جهان و شیعیان گشته است.

سید محمد مهدی سیادتی تصریح کرد: این روزها مزدوران و جیره خواران استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی که توان مقابله با بیداری اسلامی را ندارند در یک عمل غیرانسانی، مضجع شریف شهید بزرگوار جناب حجربن عدی این صحابی راستین پیامبر بزرگ اسلام (ص) را تخریب و بدن مطهر او را می ربایند و در اردن نیز مرقد مطهر جناب جعفربن ابیطالب را به آتش می کشند؛ گویا می خواهند شکست ها و رسوایی های خودشان را با این عمل وقیحانه جبران کنند ولی باید بدانند اصحاب با وفای رسول خدا (ص) در محضر حق تعالی و در جایگاهی رفیع و در قلوب مسلمانان همچنان جاویدند و راهشان سرلوحه رفتار و گفتارآزادگان خواهد بود.

بار ديگر دشمنان حق و حقيقت با جنايتی هولناك چهره پليد خود را به نمايش گذاشتند

رئیس سازمان بسیج هنر مندان استان سمنان گفت: تخریب و جسارت وقیحانه حرم نورانی عاشق آل الله جناب حجری بن عدی که عمری را در دفاع از اسلام ناب محمدی و ایثار و فداکاری در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت گذاردند مایه تاسف قلبی و جریحه دار شدن قلوب مسلمانان و آزادگان جهان شد.

محمد نوروزیان افزود: با توسعه امواج بیداری اسلامی در گوشه گوشه جهان، این کوردلان، هرگز به ذره‌ای از اهداف شوم خویش دست نیافته و با تحقق وعده الهی برای استقرار حکومت جهانی اسلام و اداره آن به دست صالحان و مؤمنان، بساط کفر و نفاق و بی‌عدالتی از صحنه جهان برچیده شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: بار ديگر دشمنان حق و حقيقت با جنايتی هولناك چهره حقيقی پليد خود را به نمايش درآوردند.

گزارش از عصمت سالار