مردم میامی در اعتراض به هتک حرمت حرم مطهر حجر بن عدی راهپیمایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان میامی نیز مانند دیگر اقشار ایران اسلامی پس از نماز جمعه با سردادن شعارهایی حرکت ناشایست فرقه وهابیون و سلفی ها در هتک حرمت به مرقد صحابی بزرگوار پیامبر اکرم (ص) را محکوم و خواستار اتحاد هر چه بیشتر مسلمانان شیعه و سنی و برخورد مجامع بین المللی و مسلمانان با این نوع حرکت ها شدند.

امام جمعه شهرستان میامی در حاشیه برگزاری این تظاهرات در گفتگو با خبرنگار مهر، این اقدام ضد اسلامی را یک جنایت وحشیانه و خصمانه توصیف کرد و افزود: بدون شک حجربن عدی یکی از صحابه بزرگوار رسول الله (ص) بود که مختص هیچ یک از مذاهب اسلامی نیست بلکه یکی از مقدسات همه مسلمانان جهان است.

حجت الاسلام سید مرتضی موسوی افزود: بارها شاهد هتك حرمت به اعتقادات مسلمانان بوده‌ايم و جامعه جهانی بايد نسبت به آن واكنش مناسب نشان دهد؛ چراكه همه اديان قابل احترام بوده و كسی حق توهين به ساير مذاهب و اعتقادات آنان را ندارد.

وی با بیان اینکه، دشمنان اسلام و تشیع، ابتدایی‌ترین احکام الهی را زیر پا گذاشته و به تخریب، ‌نبش قبر و انتقال جسد مطهر حجربن عدی، صحابی گرانقدر رسول مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و علی (ع) اقدام کرده و با این عمل خود خشم جهان اسلام را برانگیختند، اظهار داشت: مقامات و طراحان چنین اقدامات خصمانه‌ای نمی‌دانند که تحریک احساسات دینی و انتشار خشم و کینه میلیون‌ها مسلمان در دنیا چه عواقب خطرناکی برای طراحان این سناریوی سخیف دارد.

دشمنان به دنبال تفرقه بین مسلمانان هستند

امام جمعه میامی تصریح کرد: در این برهه حساس و در حالی که بیداری اسلامی منطقه خاورمیانه را در بر گرفته،‌ دشمنان سعی می‌کنند با دست زدن به این اعمال شیطانی میان امت اسلام تفرقه انداخته و به مقاصد شوم اربابان آمریکایی و صهیونیستی خود دست یابند.

موسوی با تشريح خصوصيات رفتاری حجربن‌ عدی، گفت: این شخصیت قبل از به شهادت رسيدنش اجازه گرفت كه دو رکعت نماز بخواند و قاتل ايشان با طعنه گفت: چرا نماز را طولانی کردی آيا از ترس جانت بود؟ حجر در پاسخ می گوید به ياد نمی‌آورم كه در طول عمرم نمازی به این کوتاهی خوانده باشم و چون می‌دانستم شما افراد بی‎ايمان مرا به ‌خاطر ترس از جان محكوم می‌کنید، نمازم را كوتاه كردم.

دشمنان از ترویج اسلام واهمه دارند

مقام عالی دولت در شهرستان میامی نیز در این راهپیمایی با بیان اینکه هتک حرمت به قبر مطهر حجر‌بن عدی، توهین به اعتقادات و تفکر اسلامی است، تصریح کرد: دشمنان از ترویج اسلام واهمه دارند.

احمد قاضی با اشاره به اینکه هتک حرمت به حرم حجر بن عدی نماد بارز درماندگی وهابیون است گفت: تخریب، اهانت و نبش قبر آن بزرگوار اگرچه توسط وهابیون جنایتکار صورت گرفته است لیکن نحوه تخریب و اهانت به ساحت آن بزرگوار نشان از دست های پشت پرده ای می دهد که اتاق فکر آن در اسرائیل و آمریکا قرار دارد و نظیر این گونه جنایت ها در عراق نیز صورت گرفته بود.

وی خاطرنشان کرد: مقبره صحابی بزرگوار، حجر بن عدی یکی از مهم ترین مقبره ها از نظر همه مسلمانان جهان است و اهانت به آن ناشی از ذهنیت تروریستی و جنایتکارانه ای است که حرمت ها را حفظ نمی کند و برای مقدسات اسلامی یا مسیحی ارزشی قائل نیست.

تخریب اماکن مذهبی، نمایانگر سرسپردگی سلفی ها به رژیم صهیونیستی است

فرماندار شهرستان میامی افزود: این نبش قبر، خوی وحشی‌گری و کینه توزی جاهلانه این قوم گمراه را به رخ می‌کشد و صد البته پاسخ خداوند متعال به این گونه اقدامات احمقانه بسیار کوبنده و سرشار از حکمت است.

قاضی با بیان اینکه دشمنان و مزدوران استکبار و صهیونیسم جهانی بدانند که جهان اسلام با حفظ یکپارچگی خود در برابر تکفیری ها می ایستد، اظهار داشت: تخریب اماکن مذهبی مسلمانان، نه تنها با هیچ یک از معیارهای اسلامی همخوانی ندارد، بلکه با معیارهای انسانی نیز سازگار نیست و بیش از پیش نمایانگر سرسپردگی گروهک های سلفی ها و تکفیری ها به آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: دشمنان اسلام و مزدوران استکبار و صهیونیسم جهانی بدانند که جهان اسلام با حفظ یکپارچگی خود از تخریب میراث واقعی مسلمانان جلوگیری می کند.