به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیمهای فوتبال سپاهان و آلومینیوم هرمزگان در چارچوب رقابتهای هفته سیوچهارم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
* سپاهان در این مسابقه امید ابراهیمی را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت و او در ترکیب اصلی تیم اصفهانی قرار نگرفته بود.
* محمد غلامی که در سه بازی اخیر تیمش برای سپاهان گلزنی کرده، در مسابقه امروز از ابتدا در ترکیب اصلی به میدان رفت.
* همچنین رادومیر جالوویچ، دیگر مهاجم سپاهان نیز در بازی امروز از ابتدا به میدان رفت و به جای سوکای در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفته بود.
* کریخوانی هواداران تیم سپاهان برای استقلال و امیر قلعهنویی و همچنین پرسپولیس، پیش از گل خوردن سپاهان از نکات جالب این بازی بود.
* هواداران سپاهان بعد از گلزنی خلعتبری به تشویق محمد غلامی و محمدرضا خلعتبری پرداختند.
* در سوی مقابل، عصبانیت پرویز مظلومی و فریادهای او از گل خوردن تیم آلومینیوم کاملا مشخص بود.
* جر و بحث خلعتبری و غلامی در دقیقه 42 مسابقه به نوعی سوژه خبرنگاران و عکاسان رسانههای گروهی شده بود که البته این درگیری لفظی ختم به خیر شد.
* محسن قهرمانی در دقیقه 43 مسابقه احسان حاجصفی را به دلیل خطای دست از بازی اخراج کرد؛ حاجصفی بعد از اخراجش از بازی تلاش میکرد که با داور بازی صحبت کند که داور حاضر به قبول حرفهای او نشد.
این بازی در پایان نیمه نخست با نتیجه 2 بر یک به سود تیم آلومینیوم به پایان رسید.
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