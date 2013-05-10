فرگوسن برای من پیغام فرستاده است!

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری شامگاه جمعه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و راه آهن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فرگوسن در سن 71 سالگی از تیم منچستر خداحافظی کرد اما شما همچنان می خواهید به سرمربیگری ادامه دهید گفت: فرگوسن برای من پیغام فرستاد که چرا در سن 73 سالگی از سرمربیگری دست بر نمی داری؟ تفاوت من با فرگوسن منچستر یونایتد این است که من پوستی کلفت تر از او دارم.

یاوری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مسئولین استان فارس به داد شهید فجر سپاسی شیراز برسند افزود: اگر وظیفه مسئولین رفع مشکلات جوانان است باید به این نکته توجه داشته باشند که مهمترین بحث برای رفع مشکلات جوانان ورزش است و اگر مسئولین فارس از این تیم حمایت نکنند سال آینده این تیم نیز به دسته یک سقوط خواهد کرد.

سرمربی فجر شهید سپاسی شیراز ادامه داد: کم هزینه ترین تیم در لیگ برتر فجر شهید سپاسی است و شاید تا این لحظه کمتر از 3.5 میلیارد تومان هزینه کرده باشد.

یاوری تاکید کرد: از تمام بازیکنان و مدیران تیم فجر تشکر می کنم که با تمام نداری ها این فصل را به اتمام رساندند و توانستند در حد توان خود فعالیت کنند.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز یادآور شد: تا این لحظه هیچ صحبتی در خصوص تمدید قرارداد نشده اما به طور حتم من به شغل سرمربیگری فوتبال ادامه خواهم داد.