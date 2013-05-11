راه اندازی کافه انتخابات در دانشگاه شریف/ انتشار "نامزدنامه"

روح الله دهقانی فیروز آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه های این دانشگاه در ایام انتخابات گفت: برنامه های دانشگاه صنعتی شریف در خصوص انتخابات با حضور و سخنرانی کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری آغاز به کار کرد و تا کنون حدود 5 الی6 نفر از کاندیدهای احتمالی در دانشگاه سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ داشتند.

برنامه انتخاباتی شریف تا پایان اردیبهشت

وی ادامه داد: برنامه های دانشگاه در زمینه دعوت از کاندیدها همچنان تا پایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

راه اندازی کافه انتخابات

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: دانشجویان علاوه بر دعوت از کاندیداها کافه انتخابات را راه اندازی کرده اند که در این کافه، کرسی های آزاد اندیشی، منظرات دانشجویی، میزگردهای سیاسی برگزار می شود.

وی ادامه داد: دانشجویان از طیف های مختلف در این کافه جمع شده و مناظره می کنند و همچنین چندین نشست سیاسی با حضور اساتید خود برگزار کرده اند.

راه اندازی نشریه دیواری "نامزدنامه"

فیروزآبادی از دیگر فعالیت های دانشجویان در زمینه انتخابات به ایجاد نشریات دیواری اشاره کرد و گفت: یک نشریه دیواری به نام نامزدنامه ایجاد شده است که دانشجویان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در زمینه انتخابات بر روی این نشریه دبواری ثبت می کنند.

فعالیت کافه انتخابات تا پایان امتحانات

وی تصریح کرد: کافه انتخابات در طول امتحانات هم فعالیت خواهد داشت تا دانشجویان اگر علاقمند بودند در زمینه ای مناظره ای داشته باشند بتوانند از فضای کافه استفاده کنند.

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف گفت: فضای دانشگاه بسیار عقلانی است و برنامه های انتخاباتی دانشگاه شریف در چنین فضایی برگزار می شود و نشانی از اینکه در آینده تنشی ایجاد شود، ندارد.

مدیریت در زمان تنش های احتمالی

وی افزود: در سال 88 نشانه هایی از تنش بود ولی درحال حاضر چنین فضایی وجود ندارد ولی با این وجود اگر تنشی باشد مدیریت می شود.