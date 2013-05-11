محمدمهدی هادوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طراحی و ساخت هواپیماهای سبک و کم سرنشین 2 ، 4 ، 6 ، 9 و 19 نفره را آغاز کرده است، اظهار داشت: هم اکنون ساخت هواپیمای 2 نفره به مرحله تولید رسیده است و نه تنها سازمان صنایع هوایی بلکه بخش خصوصی نیز با ورژن های مختلف در حال تولید این نوع هواپیما است.

وی با بیان اینکه مرحله ساخت هواپیماهای شخصی 6 و 9 نفره نیز آغاز شده و از طرح این هواپیماها در نمایشگاه کیش رونمایی شد، اضافه کرد: برای ساخت و طراحی هواپیمای 19 نفره در مرحله نیازسنجی و امکان سنجی هستیم و بزودی جزئیات آغاز به کار این پروژه اعلام رسمی خواهد شد.

هادوی گفت: در طراحی و ساخت هواپیمای شخصی 19 نفره بخش خصوصی و اتحادیه هوافضا اعلام آمادگی کرده اند و از این رو در زمینه طراحی و تامین سامانه ها مانند ارابه های فرود، تقسیم کار صورت گرفته است.

معاون سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع زمان بندی مشخصی از به اتمام رسیدن این پروژه ارائه نکرد و گفت: بسیار کمتر از 5 سال آینده و تا پایان برنامه پنجم توسعه به دانش ساخت هواپیمای 19 نفره دست خواهیم یافت.

وی با تاکید بر نیاز سنجی صورت گرفته از تولید هواپیمای در کشور خاطرنشان کرد: وارد شدن در صنعت هوایی بدون امکان سنجی و نیازسنجی غیرممکن است و نه تنها برای هواپیماهای سنگین حتی برای هواپیماهای سبک نیز باید مطالعات دقیقی از وضعیت بازار و نیاز کشور صورت گیرد.

هادوی، مصارف توریستی، اطفاء حریق و ماموریتهای دولتی را از جمله مصارف هواپیمای 19 نفره عنوان کرد و به مهر گفت: این تولید به طور قطع قابل رقابت با دیگر تولیدات در دنیا خواهد بود و برای صادرات این محصول برنامه هایی در دست انجام است.

وی ادامه داد: نیازمندی برای فرودگاه، ایجاد مرکزیت در پرواز و سامانه های هوانوردی از جمله امکاناتی است که باید در این بخش ایجاد شود و برای تمامی این نیازها، برنامه های مدونی دیده شده است.