نسخه شفابخش برای حل معضل بیکاری و تورم ایجاد هلهله و ولوله در تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی یکی از اعضای ائتلاف 5 نفره در نشست دانشجویی که امروز شنبه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد گفت: در بحث حماسه سیاسی اگر همه اقشار جامعه ما به ویژه قشر پیشرو و پیشگام که نقشی بی بدیل در سرنوشت جامعه دارند حضور داشته باشند و استفاده درستی از آنها بکنیم حماسه سیاسی رقم خواهد خورد.

وی با بیان این که صرفنظر از اینکه مردم به چه کسی را می دهند افزود: حضور برای تداوم مردم سالاری و حفظ جامعه مدنی بسیار ضروری است و برای حضور حداکثری هیچ شک و تردید و مجادله ای نباید صورت گیرد.

متکی در ادامه به خاطره ای از دیدار خود با دیپلمات های آمریکایی در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: برخی از روشنفکران و سیاستمداران سابق آمریکایی بعضاً در سفرهایی که به نیویورک داشته اند بر این نکته تاکید می کردند که دولت مردانشان باید سیاست تقابل را به سیاست تعامل تبدیل کنند.

وی ادامه داد: خیلی از دشمنان اما امیدوار هستند که یک شکنندگی و پیروزی نسبی به دست بیاورند. در مناظره اوباما و رامنی هر دو می گفتند ایرانی ها به آخر خط رسیده اند و زمینه تسلیم فراهم شده ولی من معتقدم با وجود فضای سنگینی که در آمریکا نسبت به ما وجود دارد حضور گسترده مردم می تواند سیاست عملی آنها را نسبت به ایران تغییر دهد.

کاندیدای ائتلاف 5 نفره به نامه 4 سال پیش اوباما به مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: وزارت خارجه این نامه را ترجمه و در اختیار رهبری قرار داد و پاسخ آن نامه را به سیاستمداران آمریکایی داده ایم که هر وقت نظام مصلحت بداند منتشر خواهد شد.

متکی در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر اینکه هدف شما از حضور در انتخابات چیست گفت: ما 34 سال پیش با رای مردم در قوه مقننه قرار گرفتم و طی این 34 امر کشورداری را در مدیریت های مختلف مشاهده کردم. تصور من این است در طول این 34 از تجربه اندوزی خوبی برخوردار شده ام.

وی در حضور خود به کمیسیون سیاست خارجی مجلس اشاره کرد و گفت: حدود 27 سال در وزارت امور خارجه بودم و از نزدیک نسبت به کشورهای دیگر آشنایی پیدا کردم. 9 سال در ترکیه و ژاپن به عنوان سفیر بودم

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه من مشکلات کشورهای مختلف را ر صد کرده ام افزود: آشنایی کامل با مشکلات و توانایی های کشورهای مختلف به دست آوردم لذا بعد از 1.5 سال مطالعه صلاح دانستم که در عرصه انتخابات حضور پیدا کنم.

وی با اشاره به تعدد کاندیداهای اصولگرایی گفت: هر کاندیدایی راه حلی تعیین می کند برای کاهش تعدد کاندیداها لذا ما هم در جبهه اصولگرایان ائتلافی تشکیل دادیم که شامل 5 نفر و تصویب کردیم تصمیم گیری به اتفاق آرا و دوم تعیین خروجی ائتلاف از طریق نظرسنجی. بنده کماکان به این اصل مهم پایبندم و ادامه حضورم بر همین اساس است.

متکی در پاسخ به دانشجویی درباره تیم کاری و برنامه انتخاباتی خود گفت: در بحث تیم بخشی از افراد که مد نظر بودند به ویژه در معاون اولی می توانند توسط نامزدها در زمان تبلیغات معرفی شود ولی در مرد سایر اعضای کابینه چون اعتقاد دارم 50 درصد آن بستگی به مجلس دارد معرفی آن به صلاح نیست.

وی در مورد برنامه خودی نیز گفت: در حوزه فرهنگ، آموزش و پرورش، جوانان، بانوان، مباحث اقتصادی کشور، تمامی برنامه ها تدوین شده است و در سایت خودم در اختیار عموم قرار گرفته است.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: در ضمن یک برنامه بالا دستی داریم به نام برنامه 20 ساله همچنین برنامه سیاست کلی نظام و برنامه های 5 ساله که اجرایی کردن آنها نیز از اولویت های برنامه های من می باشد.

متکی با بیان اینکه تولید را نتوانستیم افزایش دهیم افزود: ممکن است بخشی از آسیب پذیری در حوزه اقتصاد مربوط به تحریم باشد ولی بیکاری و گر این که در کشور شکل گرفته بیشتر مربوط به عدم تولید است.

وی با انتقاد از سیستم بانکی کشور است گفت: در سیستم بانکی کسانی که از وام استفاده می کنند روز به روز دچار مشکل بیشتر می شوند ولی ساختمان های بانکها هر روز بالاتر می رود

وی در ادامه با بیان اینکه در سود بانکی که در کشور جاری است مخالفم افزود: در کشورهایی که من در آنجا کار کرده ام سود بانکی نزدیک یک درصد است لذا با سودهای بانکی که در کشور است مخالفم.

این کاندیدای ائتلاف 5 گانه در مورد راه حل های خود برای افزایش تولید نیز گفت: نسخه شفا بخش برای حل د معضل امروز جامعه یعنی بیکاری، تورم و گرانی، ایجاد هلهله و ولوله در تولید کشور است.

وی ادامه داد: برخی مصوبات بر زمین مانده داریم که فکر می کنم اگر ظرفیت های خالی تولید در کشور فعال شود با همفکری تولیدگران می توانیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم.

متکی در پاسخ به سوالی درباره برنامه هایش در مورد فرهنگ نیز گفت: فرهنگ به دو معنا و مفهوم برآمده از اعتقادات، آداب و رسوم است و به صورت غیرمستقیم در همه مسایل کشور نقش دارد. در اصل فرهنگ یعنی همه باورها و اعتقادات یک ملت.

وی ادامه داد: اعتقاد دارم مسایل فرهنگی را نمی شود فقط با استدلال حل کنیم و مسایل فرهنگی را می توانیم با استفاده از حوزه های نرم افزاری و تاثیر بر مراوده ها به شکل بهتر و معقول تر برطرف کنیم.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی دربار ه آزادی و مطبوعات در دولت احتمالی وی گفت: تعریف کلاسیک و کتابی در بحث آزادی داریم و آن اینکه مرزهای آزادی را قانون تعیین می کنم. من معتقدم علاوه بر اینکه به این مساله باید توجه شود نگاه و دید را نیز باید در زمینه آزادی تغییر دهیم.

وی ادامه داد: بنده و همفکران من معتقد نیستیم رسانه یک تهدید است. من در سیاست خارجی که در دولت گذشته ارایه داشتم بارها از رسانه های مختلف برای حضور در سفرهای خارجی استفاده کردم.

متکی در پاسخ به سوالی درباره انتخابات 88 و اینکه ایا تغییراتی در وضعیت زندانیان این انتخابات به وجود خواهید آورد گفت: احتمالاً سوال دوستان ارتباط پیدا می کند با کسانی که در حوادث 88 و پیامد انتخابات بازداشت شدند.

وی ادامه داد: تصور من این است کسانی که مرزهای قانون و حرمت یک ملت را پاس نداشته باشند باید خود را در برابر قانون ببینند. هر کس مایل است به هر کسی که دوست دارد رای بدهد ما نمی توانیم وارد یک چرخه سیاسیت شویم. انتخابات 858 تا پایان رای گیری بسیار پرنشاط و پرشور بود و به نظر من بعد از رفراندوم اصل قانون اساسی دومین رکورد حضور در انتخابات 88 صورت گرفت.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه کسانی که جامعه را بعد از انتخابات به تنش کشیدند ظلم بزرگی در حق ملت کردند افزود: هر شکست خورده ای می تواند معترض باشد ولی در نهایت پایبندی قانون مهمتر است رهبری حتی فراتر از قانون فرمودند اگر لازم است تمام آرا در کشور شمرده شود.

وی ادامه داد: آیت الله هاشمی در دومین دوره انتخاب خود به رئیس جمهور 11 میلیون رای آورد و رئیس جمهور شد در حالی که نامزد دوم انتخابات 88 ، 13 میلیون رای آورد.

وی گفت: مردم در خیابان آزادی سوال کردند رای ما چه شد. حقشان بود می توانستند بپرسند و برای اولین بار برای پاسخ به سوال مردم شورای نگهبان حاضر شد آرا را به تفکیک صندوق ها ارایه دهد. آقای موسوی 2 میلیون و 200 هزار رای در شهر تهران و آقای احمدی نژاد یک میلیون و 800 هزار رای آوردند ولی آقایان همین رای را به کل کشور تعمیم دادند.

متکی با اشاره به اینکه ساز و کار انتخابات طوری است که کسی نمی تواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد افزود : لذا بر اساس دالت و به واسطه ظلمی که به حق مردم شده و با رعایت انصاف کسانی که در این امر نقش کلیدی داشتند باید در مقابل قانون پاسخگو باشند و پرونده آنها بررسی شود.