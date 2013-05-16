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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۳۴

ربوده شدن هفت سرباز مصری در سیناء

ربوده شدن هفت سرباز مصری در سیناء

منابع مصری از ربوده شدن هفت سرباز این کشور در شهر العریش در سینا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیاالیوم، منابع امنیتی مصری اعلام کردند: هفت سرباز مصری به دست گروههای مسلح ربوده شده اند.

این منابع بیان کردند: این سربازان بامداد امروز در نزدیک شهر العریش مصر ربودند. هنگامی که این سربازان سوار برخودرویی شده بودند افراد مسلح با سد کردن مسیر خودرو از مسافران درخواست کارت شناسایی کردند.

 تاکنون هیچ طرفی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است.

این منابع بیان کردند: سربازان مذکور از شهر رفح مصر در نزدیکی مرز با غزه به خارج شبه جزیره سیناء برای گذارندن تعطیلات با خانواده هایشان می رفتند.

کد مطلب 2056191

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