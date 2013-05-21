به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 10 روز از پایان لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه‌های برتر کشور گذشت و کمتر از دو ماه تا آغاز لیگ سیزدهم زمان باقی است اما این روزها بحث بر سر اینکه سرانجام تیم هایی مانند صبای قم، پرسپولیس تهران، تراکتور سازی تبریز و چند تیم دیگری لیگ برتری کدام گزینه را برای هدایت خود انتخاب می کنند، برای مدیران این باشگاه ها به فرصتی برای بازارگرمی و ابراز وجود در فوتبال ایران تبدیل شده است.

از سوی دیگر می‌توان با احترام به مدیران تمامی باشگاه‌های لیگ برتری و تاکید بر توانمندی آنها در مدیریت بسیاری از عرصه‌های مهم اجتماعی به غیر از فوتبال، به این نکته نیز اشاره کرد که نگاه غیر حرفه‌ای به مدیریت فوتبال پیشرفته موجب شده است تا به غیر از تیم هایی مانند سپاهان اصفهان و استقلال تهران بسیاری از مدیران باشگاه‌های لیگ برتری فوتبال ایران مانند صبا دست رو دست گذاشته و هر روز که از پایان لیگ دوازدهم می گذرد، زمان باقی مانده تا آغاز لیگ سیزدهم را به سادگی از دست بدهند.

در ایران فوتبالی ها برای فوتبال تصمیم گیری نمی‌کنند

اگر نمونه به روز فوتبال دنیا یعنی باشگاه منچستر یونایتد انگلیس را با باشگاه های نام برده در فوتبال کشورمان مقایسه کنیم بیشتر به این موضوع پی می‌بریم و می‌بینیم که در فوتبال کشورمان، فوتبالی‌ها برای فوتبال تصمیم گیری نمی‌کنند و الا تیم ملی ایران برای راهیابی به جام جهانی نیازمند دعای خیر مردم، نماز و روزه مستحبی آنها و ... نمی‌شد.

مدیران باشگاه منچستر یونایتد انگلیس بعد از 28 سال که شاهد کناره گیری اسطوره مربیگری فوتبال دنیا یعنی آلکس فرگوسن از تیم خود هستند بدون اینکه مانند مدیران باشگاه‌های لیگ برتری ایران مرتب در رسانه‌ها خودنمایی کنند، بلافاصله یک مربی جوان و گمنام در فوتبال این کشور به نام دیوید مویس را به عنوان سرمربی تیم خود معرفی کردند تا زمان را برای آماده سازی این تیم مطرح فوتبال دنیا در فصل آینده لیگ برتر انگلیس، لیگ قهرمانان اروپا و چندین جام معتبر دیگر از دست ندهند.

فعالیت پنج مدیرعامل در پنج سال حضور صبا در قم

حال برخی باشگاه‌های فوتبال ما مانند صبای قم این شانس را آورده‌اند که افتخاراتی مانند این تیم انگلیسی ندارند و الا معلوم نبود که دیگر شاهد چه شلوغ بازی‌هایی از سوی مدیران آنها برای جذب بازیکن، مربی و یا برنامه ریزی برای حضور در یک جام بودیم چه برسد به چند جام معتبر.

صبا از سال 1387 به قم منتقل شده است و از آن زمان تا کنون به ترتیب کریم ملاحی، احمد شهریاری، سیدعلی زاهدی، محسن رمضان بیگی و محمدرضا کشوری را به عنوان مدیرعامل در راس فعالیت های تیم فوتبال خود دیده است اما در این پنج فصل سپری شده از لیگ برتر فقط آنها به عنوان مدیرعامل برای این تیم تصمیم نگرفته اند و خیلی جاها مجبور به سکوت در مقابل تصمیماتی که به آنها تحمیل شده بوده اند.

اینها همه کسانی هستند که در فوتبال دستی از دور بر آتش داشته اند اما اگر این مدیران عامل برای صبا تصمیم می گرفته یا می گیرند نباید هر سال در آستانه آغاز لیگ جدید دغدغه ای برای اینکه سرانجام صبا در لیگ آینده چه می شود، ذهن هواداران این تیم و مردم قم را آزار بدهد، گویا حرف مدیران عامل در باشگاه های فوتبال ایران چندان خریداری ندارد.

انتخاب سرمربی جدید یک معمای سخت برای مدیران صبای قم

این در حالی است که این روزها موضوع انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال صبا به یک کار سخت و معمای حل نشدنی برای مدیران باشگاه صبا تبدیل شده و آنها هر روز که از پایان لیگ دوازدهم می گذرد را به سادگی از دست می دهند تا حکایت لیگ های قبل برای صبا تکرار شود.

در پنج فصلی که صبا به عنوان نماینده قم در لیگ برتر حضور داشته تنها در برای لیگ یازدهم به موقع برنامه ریزی و اقدام کرد و در چهار دوره دیگر تا آخرین لحظات یا به فکر معرفی مدیرعامل و یا در اندیشه انتخاب سرمربی و جذب بازیکن بوده است تا زمان مناسبی را برای حضور موفق در لیگ از دست بدهد.

همین دست رو دست گذاشتن ها و تعلل ها سبب شد تا مدیران صبا در فصل گذشته انتخاب خوبی برای سرمربیگری تیم فوتبال صبای قم نداشته باشند و صبا با دو سرمربی در لیگ دوازدهم به جایگاه نازل دهم قانع شود، در حالی که اگر مدیریت صحیحی در راس باشگاه صبا وجود داشت، نه تنها صبا در این جایگاه قرار نمی گرفت که از لیگ قهرمانان آسیا نیز به سادگی حذف نمی شد.

فوتبال مدیرانی می‌خواهد که دلسوز باشد

گویا مدیران صبا در خوابند و تصور می کنند فوتبال نیز مانند دیگر عرصه های جامعه است، برای فوتبال باید فوتبالی ها تصمیم بگیرند، آنهایی که خاک این رشته ورزشی را خورده اند و تنها با این رشته عکس یادگاری نگرفته اند، فوتبال مدیرانی می خواهد که دلسوز باشد.

قضیه انتخاب سرمربی برای تیمی که از با سابقه ترین تیم های تاریخ رقابت های لیگ برتر است و به عنوان یک هدیه به قم منتقل شده نباید به این سختی باشد، مدیران صبا نباید خیلی آرمانگرا باشند چرا که اگر مانند تیم های حرفه ای برای فوتبال پول خرج می کردند می توانستند به فکر چهره های مطرح مربیگری و ستاره های سرشناس فوتبال باشند.

صبا همواره با مشکلات مالی مواجه بوده است

مدیران تیمی که در هر فصل از پنج سال حضور صبا در قم، تیمشان همواره با مشکلات مالی مواجه بوده و تنها حمایت و دلسوزی رسانه های قمی موجب شده تا قهر بازیکنان این تیم از تمرینات، تهدید به بازی نکردن بازیکنان به دلیل عدم دریافت به موقع دستمزدهایشان و بسیاری از پشت پرده های صبا جنبه خبری پیدا نکند، باید به فکر بوده و نگذارند این امانت به باد فنا سپرده شود.

هنوز نگاه چندان جدی به سرمایه‌های بومی در تیم صبا وجود ندارد و تیم‌های پایه باشگاه صبا از حمایت مطلوبی برخوردار نیستند، صبا حامی مالی مناسبی ندارد و برخلاف ادعاهایی که برای AFC می‌کنیم، توسط بخش دولتی مدیریت می‌شود.

صبا مشکلات ریشه ای زیادی دارد و به دلیل عدم نگاه حرفه ای به مدیریت باشگاه داری مطابق با استانداردهای روز فوتبال دنیا نتوانسته است انتظاراتی که کارشناسان فوتبال و مردم قم از این تیم دارند را برآورده کند، صبا نیاز به تحول اساسی دارد و الا هر روز بر مخالفان این تیم در قم افزوده می‌شود.

ويسي هنوز براي مربيگري صبا شانس دارد

مدير عامل باشگاه صباي قم نیز در خصوص وضعيت مبهم نيمكت تيم فوتبال صبا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صبح دوشنبه جلسه‌اي با هيئت مديره باشگاه صبا و استاندار قم برگزار شد و در این جلسه و مقرر شد گزينه‌هاي مد نظر ما، با حضور در جلسه هيئت مديره برنامه‌هاي خود را تشريح كنند تا در نهايت يك نفر از اين جمع انتخاب شود.

محمد رضا كشوري فرد ادامه داد : پنج گزينه مد نظر داريم كه شامل محمد مايلي كهن، حميد استيلي، صمد مرفاوي، عبدالله ويسي و منصور ابراهيم زاده هستند.

وی همچنين افزود: ابراهيم زاده هنوز با تراكتورسازي يا پرسپوليس به توافق نهايي نرسيده و يكي از گزينه‌هاي ماست و همين شرايط براي محمد مايلي كهن هم وجود دارد.

مدير عامل باشگاه صباي قم در خصوص عبدالله ويسي تصريح كرد: ويسي با استقلال صنعتي خوزستان به توافقاتي رسيده اما قراردادي منعقد نكرده است بنا بر اين وي هنوز هم براي مربيگري صبا شانس دارد و يكي از گزينه‌هاي جدي ماست.

وي همچنين ضمن امتناع از پاسخ به اين سئوال كه در بين اين گزينه‌ها، كداميك گزينه مورد علاقه‌اش هستند اظهار داشت: در صبا، هيئت مديره تصميم مي‌گيرد و نظر جمع شرط است نه نظر من.

كشوري فرد در خصوص استقرار صبا در قم گفت: هنوز هيچ چيز قطعي نيست. اقداماتي براي استقرار صبا در قم انجام داده ايم اما قطعيتي وجود ندارد.