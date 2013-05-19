آزادکاران خراسان شمالی دو مدال برنز کسب کردند

سید امید علوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در پایان مسابقات کشتی آزاد جوانان جام شاهد که به مدت دو روز در سالن ورزشی امام رضا(ع) شهر رستم کلا از توابع شهرستان بهشهر برگزار شد، کشتی گیران خراسان شمالی به دو مدال برنز دست یافتند.

وی اظهار داشت: در این رقابت ها در وزن 74 کیلوگرم محمد مکتب دار از خراسان شمالی به همراه حمیدرضا زرین ساز از تهران به طور مشترک در رده سوم قرار گرفت.

به گفته این مسئول در این وزن رضا رجبعلیان از مازندران مقام قهرمانی را به خود اختصاص داد و بهمن تیموری از کرمانشاه نیز به مقام دوم رسید.

وی اضافه کرد: همچنین در وزن 120 کیلوگرم این مسابقات هم عباس بااصل از خراسان شمالی و اویان نظریان از آذربایجان غربی به طور مشترک مدال برنز را کسب کردند. علوی زاده گفت: در این وزن نیز مجتبی مرادی از خوزستان و مسعود سمیرایی از گیلان به ترتیب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی را از آن خود کردند.

وی افزود: در این رقابت ها نفرات اول تا هشتم مسابقات قهرمانی کشور و نفرات اول تا هشتم مسابقات انتخابی تیم ملی از استان های اردبیل، خراسان شمالی، تهران، مازندران، گیلان، کرمان، البرز، مرکزی، گلستان، کردستان، آذربایجان شرقی، اصفهان، کرمانشاه، لرستان، فارس، قزوین، ایلام و همدان حضور داشتند.

به گفته علوی زاده این رقابت ها که با حضور 122 کشتی گیر برگزار شد؛ به منزله مرحله آخر رقابت های انتخابی تیم ملی تلقی می شد و در پایان آن نفرات برتر اوزان مختلف به تیم ملی دعوت شدند.