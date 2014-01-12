تيم كشتي آزاد خراسان شمالي به مسابقات قهرماني كشور اعزام شد

سيداميد علوي زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام آزادكاران خراسان شمالي به رقابت‌هاي كشتي آزاد بزرگسالان قهرماني كشور خبر داد و افزود: اين مسابقات روزهاي بيست و ششم و بيست و هفتم دي ماه به ميزباني تنكابن برگزار مي شود و تيم استان هم با هشت ورزشكار به اين رقابت ها اعزام شده است.

به گفته وي در اين مسابقات جواد خداپناه در وزن 57 كيلوگرم، مهدي علمي در 61 كيلو، رضا جاني در 65 كيلو، حميد الهيان و منصور نوري در 74 كيلو، عليرضا جهانيان در 86 كيلو و احمد علي آبادي و جواد محمدپور در وزن 97 كيلوگرم نمايندگان خراسان شمالي را تشكيل مي دهند.

علوي زاده اظهار داشت: اين مسابقات بيست و ششم و بيست و هفتم دي ماه به ميزباني تنكابن و در محل در سالن ورزشی امام رضا(ع) اين شهر برگزار مي شود و نفرات برتر این دوره به اردوی تیم ملی کشتی راه مي يابند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام فدارسيون كشتي در رقابت‌هاي كشتي آزاد بزرگسالان قهرماني كشور 429 كشتي گير در قالب 33 تيم، مربی، سرپرست و داور از تمامی استان های کشور حضور دارند.

مراسم وزن کشی اوزان 57، 61، 65، و 70 كيلوگرم این مسابقات شامگاه چهارشنبه درمجتمع فرهنگی هنری رشد تنکابن برگزار می شود و مسابقات اين اوزان هم روز پنج‌شنبه 26 دي ماه برگزار مي‌شود.

همچنين وزن كشي اوزان 74، 86، 97 و 120 كيلوگرم از ساعت 15 تا 15 و سي دقيقه روز پنج‌شنبه 26 دي ماه انجام و مسابقات آن روز جمعه 27 دي ماه برگزار خواهد شد.