فولاد ماهان قهرمان شد/ تجلیل از محمد بنا در نصف جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی جام خلیج فارس گرامیداشت مرحوم محسن پودنکی امروز جمعه به صورت متمرکز با حضور تیم‌های صبای قم، هیأت کشتی فارس، پرسپولیس، هیأت کشتی خوزستان و فولاد ماهان سپاهان در اصفهان برگزار شد.

در چارچوب دیدارهای برگزار شده در نوبت عصر هیأت کشتی خوزستان با نتیجه 6 بر یک هیأت کشتی فارس را شکست داد، فولاد ماهان سپاهان با نتیجه 6 بر یک از سد تیم هیأت کشتی خوزستان گذشت و همچنین پرسپولیس تهران نیز با نتیجه 5 بر 2 تیم هیأت کشتی فارس را شکست داد. ضمن اینکه دیدار تیم‌های صبای قم و فولاد ماهان سپاهان به دلیل حاضر نشدن تیم صبا در میدان انجام نشد.

بر این اساس پس از پایان این رقابت‌ها، تیم‌های فولاد ماهان سپاهان، هیأت کشتی خوزستان و پرسپولیس تهران به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در پایان مسابقات دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی و در مراسم پایانی، از محمد بنا بهترین مربی کشتی فرنگی جهان و سرمربی پیشین تیم ملی کشتی فرنگی و همچنین خانواده مرحوم محسن پودنکی تجلیل شد. ضمن اینکه برترین‌های این مسابقات به این شرح معرفی شدند:

* فنی‌ترین کشتی‌گیر: شیرزاد بهشتی طلا (فولاد ماهان سپاهان)

* مربی برتر: بهروز حضرتی (پرسپولیس تهران)

* سرپرست برتر: منصور دالایی (هیات کشتی خوزستان)

* داور برتر: جواد کریمی

* بااخلاق‌ترین کشتی‌گیر: افشین بیابانگرد (فولاد ماهان سپاهان)

* تیم اخلاق: هیات کشتی فارس