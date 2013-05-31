فرنگی کاران صبای قم برابر پرسپولیس تهران پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت صباي قم با پرسپولیس تهران در یکی از دو دیدار هفته نخست از پیکارهای دور برگشت مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور به سود شاگردان روح‌الله ميكائيلي در تيم صباي قم تمام شد تا صبای قم با کسب دومین پیروزی در اين رقابت‌ها مدعی قهرمانی شود.

کشتی گیران فرنگی کار تیم صبای قم که برای برگزاری رقابت های خود از نیم فصل دوم لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور به اصفهان سفر کرده‌اند امروز با تمام توان خود در این دیدار به مصاف تیم پرسپولیس تهران رفتند و دومین پيروزي اين فصل را به دست آوردند.

در حالی که آخرین هفته دور رفت مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌ها کشور با اولین پیروزی برای تیم کشتی فرنگی صبای قم مقابل هیئت خوزستان همراه بود، این تیم در اولین دیدار دور برگشت لیگ برتر این فصل در پی کسب دومین پیروزی خود در چهار وزن برابر پرسپولیس تهران به برتري رسيد و در سه وزن دیگر نیز نتيجه را واگذار كرد.

در واقع دور رفت پیکارهای فصل جاری مسابقات لیگ دسته برتر کشتی فرنگی قهرمانی باشگاه‌های کشور به صورت مجتمع با حضور پنج تیم لیگ برتری به میزبانی هیئت کشتی استان اصفهان برگزار می‌شود و طی آن تیم کشتی فرنگی صبای قم در دیداری حساس و سرنوشت ساز در مصاف با تیم بحران زده پرسپولیس تهران به میدان رفت و چهار بر سه صاحب برتري شد.

تیم کشتی فرنگی صبای قم در هفته نخست پیکارهای این فصل لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور در دیداری خانگی میزبان تیم کشتی فرنگی پرسپولیس تهران بود که در پایان جدالی حساس و نفس‌گیر با نتیجه پنج بر دو به تیم میهمان خود باخته بود و بدین ترتیب شکست در آن مسابقه را تلافی کرد.

در فصل جاری مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور تیم های کشتی فرنگی هیئت خوزستان، صبای قم، فولاد ماهان اصفهان، هیئت فارس و پرسپولیس تهران حضور دارند که نیم فصل دوم را به صورت مجتمع در مدت دو روز در اصفهان برگزار می کنند.

مرحله برگشت رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر کشتی فرنگی جام خلیج فارس با عنوان یادواره و گرامیداشت مرحوم محسن پودنکی قهرمان خوشنام و فقید کشتی فرنگی استان قم در سالن مخابرات شهر اصفهان در حال برگزاری است و صبا در دیدارهای بعدی به ترتیب با هیئت فارس، هیئت خوزستان و فولاد ماهان اصفهان مسابقه می‌دهد.