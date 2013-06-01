۱۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۱۰

یورو استات گزارش داد:

رکورد جدید نرخ بیکاری در منطقه یورو

اداره آمار اروپا در گزارشی از افزایش نرخ بیکاری منطقه یورو به 12.2 درصد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از "اس ار اف" سوئیس اداره آمار اروپا "یورو استات" در گزارشی از نرخ جدید بیکاری در منطقه یورو خبر داد. حدود 19.4 میلیون مرد و زن در 17 کشور منطقه یورو بیکار هستند. به این ترتیب نرخ بیکاری در منطقه یورو به 12.2 درصد رسید.

شکاف در منطقه یورو از این نظر بسیار بالاست. اتریش از کم ترین نرخ بیکاری برخوردار است. نرخ بیکاری در این کشور 4.9 درصد است. در ایتالیا نرخ بیکاری به 12.0 درصد رسیده است که بیشترین حد آن در 36 سال گذشته بوده است.

بر اساس گزارش "یورو استات" وضعیت بیکاری در اسپانیا نیز اسفبار است.26.6  درصد مردم این کشور بیکار هستند. بر اساس اطلاعات اداره آمار این کشور در 11 درصد خانواده های این کشور همه بستگان بیکار هستند. یونان نیز بدترین وضعیت را در منطقه یورو داشته و از نرخ بیکاری 27 درصد رنج می برد.

نرخ بیکاری جوانان نیز در منطقه یورو بسیار وحشتناک است و به 24.4 درصد افزایش پیدا کرده است که آلمان با 7.5 درصد پایین ترین نرخ بیکاری در بین جوانان و یونان با 62.5 درصد بیشترین نرخ بیکاری جوانان را دارد.

