انتخابات دفاتر نمایندگی نظام مهندسی 3 شهرستان لرستان برگزار شد/ بیشترین مشارکت در کوهدشت

حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دو روز گذشته این انتخابات در سه شهرستان کوهدشت، ازنا و الیگودرز نیز بعد از دیگر شهرستانهای استان برگزار شد.

وی ادامه داد: در شهرستان الیگودرز محمد شرفی، نادر غلامی و علیرضا گلپایگانی با کسب آرای یکسان حائز اکثریت آرا شده و به عنوان اعضاء هیئت مدیره نمایندگی نظام مهندسی در شهرستان الیگودرز به مدت یکسال معرفی شدند.

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان افزود: در این شهرستان 6 نفر در انتخابات کاندیدا شده بودند که شاهد مشارکت نزدیک به 75 درصدی مهندسان عضو سازمان بودیم.

رضایی همچنین به برگزاری انتخابات دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان ازنا اشاره کرد و بیان داشت: در این شهرستان نیز نصرالله مرادی کیورز و رامین خوشدل حائز اکثریت آرا شدند.

وی ادامه داد: در انتخابات دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان در شهرستان ازنا چهار نفر کاندیدا بودند که مشارکت مهندسان در این انتخابات نیز نزدیک به 80 درصد بود.

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان با بیان اینکه انتخابات دفتر نمایندگی سازمان در کوهدشت نیز برگزار شده است، افزود: در این شهرستان نیز احمد شیراوند و اسماعیل میرزازاده حائز اکثریت آرا شدند.

رضایی یادآور شد: بیشترین مشارکت مهندسان در انتخابات دفاتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان را در شهرستان کوهدشت شاهد بودیم به طوریکه نزدیک به 90 درصد مهندسان کوهدشتی در این انتخابات شرکت کردند.