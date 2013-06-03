به گزارش خبرنگار مهر، محسن آشوری دبیر فدراسیون کاراته با تائید این خبر گفت: پیش از این قرار بود مجمع فدراسیون کاراته به منظور انتخاب رئیس این فدراسیون روز دوشنبه 20 خرداد ماه برگزار شود اما به دلیل اینکه در این تاریخ مجمع عمومی کمیته ملی المپیک برگزار می شود، مجمع فدراسیون کاراته را با یک روز تاخیر برپا خواهیم کرد.



به این ترتیب مجمع انتخاباتی فدراسیون کاراته ساعت 15 روز سه شنبه 21 خرداد ماه در سالن اجتماعات ورزش و جوانان انجام خواهد شد. علیرضا سمندر، سرپرست فعلی فدراسیون، محمد علی زمانی، مجید باغدارنیا و محمد باتوانی کاندیدای احراز پست ریاست فدراسیون کاراته هستند.

