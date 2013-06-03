  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۲۷

انتخابات فدراسیون کاراته یک روز دیرتر برگزار می‌شود

انتخابات فدراسیون کاراته یک روز دیرتر برگزار می‌شود

برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی المپیک باعث تاخیر یک روزه در انتخاب رئیس آینده فدراسیون کاراته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن آشوری دبیر فدراسیون کاراته با تائید این خبر گفت: پیش از این قرار بود مجمع فدراسیون کاراته به منظور انتخاب رئیس این فدراسیون روز دوشنبه 20 خرداد ماه برگزار شود اما به دلیل اینکه در این تاریخ مجمع عمومی کمیته ملی المپیک برگزار می شود، مجمع فدراسیون کاراته را با یک روز تاخیر برپا خواهیم کرد.

به این ترتیب مجمع انتخاباتی فدراسیون کاراته ساعت 15 روز سه شنبه 21 خرداد ماه در سالن اجتماعات ورزش و جوانان انجام خواهد شد. علیرضا سمندر، سرپرست فعلی فدراسیون، محمد علی زمانی، مجید باغدارنیا و محمد باتوانی کاندیدای احراز پست ریاست فدراسیون کاراته هستند.
 

کد مطلب 2069232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها