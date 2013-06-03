مصرف لبنیات در روزهای غبارآلود فراموش نشود/ سالمندان و کودکان در خانه بمانند

محسن تیزهوش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورود امواج گرد و غبار در حالي اتفاق افتاده است كه شاهد هستیم اكثر شهروندان در حال رفت و آمدهاي مكرر به سطح خيابانهاي شهر هستند که این امر رعایت الزامات بهداشتی را ضروری می کند.

وی به برخی اثرات این پدیده اشاره کرد و گفت: فرو نشست ريزگردها بر روي منابع طبيعي و همچنين آثار تاريخي مي تواند در دراز مدت سبب از بين رفتن پايداري هاي سرزمين و همچنين تخريب برخي از بناهاي تاريخي شود.

تیزهوش افزود: به عنوان مثال تابستان سال گذشته شاهد خزان زودرس اكثر درختان شهر خرم آباد بوديم كه اين مي تواند حاصل تركيب ذرات ريز معلق در كنار آلاينده هايي همچون ازن و منو اكسيد كربن باشد.

این کارشناس آلودگی هوا همچنین به برخی اثرات این پدیده بر سلامتی مردم اشاره کرد و گفت: به خطر افتادن سلامتي شهروندان موضوع بسيار مهمي است چرا كه متاسفانه ذرات ريز معلق كمتر از دو و نيم ميكرون مي توانند سبب بروز مشكلات حاد تنفسي و قلبي و عروقي براي اكثر شهروندان به خصوص سالمندان و كودكان شوند.

تیزهوش تصریح کرد: بر همين اساس پيشنهاد مي شود در چنين روزهايي سالمندان و كودكان براي حفظ سلامتي خودشان در خانه بمانند.

وی با یادآوری اینکه بر اساس تحقيقات به عمل آمده ذرات ريز معلق مي توانند سبب تشديد بيماري هاي آسم و آلرژي شوند؛ پيشنهاد کرد که در اين روزها كه ذرات معلق فراواني در جريان هوا وجود دارند شهروندان اقدام به مصرف فرآورده هاي لبني به خصوص شير نمايند تا بدبن وسيله ذراتي كه از سدهاي طبيعي بدن عبور كرده اند نتوانند داخل بدن باقي بمانند.

تیزهوش همچنین بر ضرورت استفاده از ماسک به خصوص از نوع فیلتردار در هنگام تردد در هوای آزاد تاکید کرد و خواستار رعایت الزامات بهداشتی از سوی همه شهروندان در روزهای آلوده شد.