نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار طی امروز و فردا در استان است. پدیده غالب طی این دو روز افزایش باد در ساعت‌های بعدازظهر و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: از روز یک‌شنبه اواخر وقت با عبور امواج کم‌ارتفاع سطوح میانی جو و شمالی شدن جریانات، بتدریج افزایش ابر را انتظار داریم و روز دوشنبه بعدازظهر در پاره‌ای از نقاط بویژه نواحی شرقی و جنوب‌شرق، رگبارهای پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به تشدید ناپایداری‌ها از اواخر وقت روز سه‌شنبه تا روز چهارشنبه، بیان کرد: در این مدت در بیشتر مناطق بویژه غرب و شمال‌غرب استان، رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد لحظه‌ای شدید و در ارتفاعات مه رقیق پیش‌بینی می‌گردد که در روزهای آینده با بررسی بیشتر، در صورت نیاز هشدار در سطح مورد نظر صادر خواهد شد.

داداشی تصریح کرد: از لحاظ دمایی تا اواسط هفته تغییرات محسوسی مشاهده نمی‌شود.

وی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته خنک‌ترین نقطه استان از ایستگاه گریوان با کمینه دمای ۱۳ درجه و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۴۰ درجه سانتیگراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۶ و بیشینه آن ۳۶ درجه سانتیگراد بوده است.