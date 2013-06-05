حداد عادل: داشتن فرهنگ مستقل به معنای ستیزه با جهان نیست/ عدم انتقاد روحانی، قالیباف، ولایتی و رضایی از مباحث فرهنگی حداد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل در تشریح دیدگاه ها و برنامه‎های خود در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی، ضمن سلام به پیشگاه امام هفتم (ع)، امام راحل (ره) و شهدای پانزده خرداد اظهار کرد: به اهل فکر و فرهنگ و هنر و دانشمندان و هنرمندان عزیز کشورم سلام عرض می‎کنم. بنده چندین دهه است از آثار آنها استفاده می کنم.

وی ادامه داد: در اینکه فرهنگ هم با اقتصاد مرتبط است هم با سیاست، بحثی نیست اما امروز ما اینجا آمده‎ایم درباره فرهنگ صحبت کنیم و نمی‎شود به جای صحبت درباره فرهنگ یک سره درباره اقتصاد یا سیاست سخنرانی کنیم.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: فرهنگ در جامعه مثل روح در پیکر است. مثل شخصیت برای فرد و شخصیت یک ملت است، هویت هر جامعه نیز به فرهنگ آن است.

وی افزود: فرهنگ ما اسلامی است و مردم ما از دیرباز و از قبل از اسلام هم خداپرست بوده اند. ما باید فرهنگ اسلامی را اساس کار قرار دهیم؛ یعنی باور به خدا. همانطوری که رهبری و قرآن فرمودند باید اساس کار ما قرآن باشد. باید زندگی و جامعه خود را اسلامی و بر اصالت اسلامی ایران بنا کنیم.

حدادعادل تصریح کرد: من در دولت تلاش می‎کنم نسل جوان فرهنگ خود را بشناسند، احساس هویت کنند و به فرهنگشان افتخار کنند. در برابر دنیا سر خود را بالا بگیرند و به مسلمانی و ایرانی بودن افتخار کنند. اولین هدف این انقلاب استقلال بوده است. ما اگر در فرهنگ استقلال نداشته باشیم، در هیچ امری استقلال نخواهیم داشت.

این فعال فرهنگی اذعان کرد: در جامعه فرهنگ باید مثل آبشاری از بالا به پایین سرازیر باشد و همه را در بر بگیرد و نشاط ایجاد کند، فرهنگ مثل جان است ممکن است دیده نشود اما هرکس هرچیزی را می بیند با جانش آن را می‎بیند.

وی در ادامه گفت: وقتی می توانیم در برابر تهاجم فرهنگی مقاومت کنیم که فرهنگ خود را بشناسیم. داشتن فرهنگ مستقل به معنای ستیزه کردن با جهان نیست یا معنی نفی ارزش‌های دیگران را نمی‎دهد. فرهنگ یک اختیار است و ما وقتی اختیار سرمایه خودمان را نداشته باشیم نمی‌توانیم داد و ستد کرده یا رابطه منطقی با دیگران داشته باشیم. اما وقتی فرهنگ خودمان را می‎شناسیم احساس خودی می‎کنیم؛ چیزی می‎دهیم و چیزی می‎گیریم.

روحانی و قالیباف و رضایی نظری نداشتند

حسن روحانی محمد باقر قالیباف و محسن رضایی درباره برنامه های فرهنگی غلامعلی حدادعادل هیچ نظری را بیان نکردند.

غرضی: فرهنگ ایران نسبت به همسایگان معرفتی عمل کرده یا رویکردی ذلیلانه داشته است

اما سیدمحمد غرضی با طرح این سوال که آیا فرهنگ ایران نسبت به همسایگان معرفتی عمل کرده یا رویکردی ذلیلانه داشته است نخستین نامزدی بود که از حدادعادل سوال کرد.

عارف: توسعه فرهنگی در زمان مسئولیت شما تصویب نشد

محمدرضا عارف گفت من سوالی درباره اجرایی کردن برنامه چهارم در بخش توسعه فرهنگی دارم به این معنا که بخش توسعه فرهنگی در شورای انقلاب فرهنگی مطرح شد و برخی از روئسای فرهنگستان های ادب و هنر روی بندهای این توسعه فرهنگی صحبت کردند اما متاسفانه این برنامه در زمانی که شما در مجلس به عنوان سخنگوی کمیسیون فرهنگی حضور داشتید و یا در موقعیت های مختلفت تحت پوشش و تصویب قرار نگرفت.

جلیلی: چرا فضای فرهنگی مورد نظر شما در فرهنگستان هنر شکل نگرفت

در ادامه سعید جلیلی این سوال را کرد که چرا فضای فرهنگی در شکل جدید در دوره ای که ایشان در فرهنگستان هنر بودند شکل نگرفت؟

ولایتی : پیشنهاد شما درباره پیشرفت فرهنگستانها چیست

علی اکبر ولایتی گفت: اگر غلامعلی حداد عادل پیشنهادی در حوزه پیشرفت فرهنگستان ها در گستره علم و ادب دارند سخنی دارند بگویند.

حداد عادل: برنامه چهارم اشکالات بنیادی داشت

غلامعلی حداد عادل در پاسخ به سوال سیدمحمد غرضی گفت: فرهنگ ایران به ویژه فرهنگ اسلامی ایران در منطقه تاثیر گذار بوده است و با مضامین والا و مفاهیم عمیق خودش توانسته در منطقه اثر بگذارد همین قدر بگویم که از زبان یکی از دانش دوستان ترک شنیدم گفت منزلت فرهنگ ایران در منطقه مانند منزلت فرهنگ یونان در اروپاست.

این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوال محمدرضا عارف گفت: قانون برنامه چهارم و برخی دیگر از قوانینی که در آن برنامه آمده بود در مجلس هشتم مورد بررسی قرار گرفت منتها این برنامه دارای اشکالات بنیادی بود و در این برنامه اشکالات اساسی و مبنایی می دیدیم.

حدادعادل در پایان صحبت های خود در پاسخ به سوال علی اکبر ولایتی گفت: وظایف فرهنگستان ها در حوزه ادب فارسی، علوم پزشکی و یا هنر جنبه راهبردی دارد و باید فرهنگستان ها راهبردها را به دست اند کاران امور اجرایی در هر یک از حوزه ها بسپارند.