کره جنوبی پیشنهاد مذاکره را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری های غربی، به دنبال پیشنهاد امروز (پنجشنبه) صبح پیونگ یانگ مبنی بر مذاکره برای بازگشایی منطقه صنعتی مشترک بین دو کشور، کره جنوبی با آن موافقت کرد.

پس از افزایش تنش‌ها میان دو کره، پیونگ‌یانگ 53 هزار کارگر خود را در ماه آوریل از این منطقه خارج کرد و پس از آن اجازه دسترسی به مجموعه کائسونگ را ممنوع اعلام کرد.

این مجموعه صنعتی در سال 2004 به منظور بهبود روابط دو کره در داخل خاک کره شمالی تاسیس شد. در این مرکز 123 شرکت کره جنوبی به فعالیت مشغول بودند و کارگران ار هر دو کشور در آن مشغول به کار بودند.