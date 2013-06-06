منتخب مردم باید از 25 خرداد حماسه اقتصادی را آغاز کند/ جوانان به جای بیکار بودن باید کارآفرین شوند

به گزارش خبرنگار مهر از ورامین، سعید جلیلی شامگاه چهارشنبه در مصلای صاحب الزمان(عج) ورامین و در جمع مردم این شهرستان با اشاره به قیام امام خمینی در 15 خرداد سال ۴۲ گفت: امام در سال ۴۲ هیچ حزبی نداشت اما دو عنصر مهم را بر مبنای اسلام ناب و اندیشه دینی مورد توجه قرار داد و تجمیع این دو عنصر که اسلام و مردم بودند، باعث پیروزی انقلاب شد.

وی یادآور شد: امام خمینی(ره) مردم را باور داشت و می‌دانست اگر ظرفیت توده‌های مردم آزاد شود، به پیروزی خواهند رسید؛ دنیا از رژیم طاغوت حمایت می ‌کرد و ‌امام(ره) توانست با قدرت اسلام و حمایت مردم، انقلاب را به پیروزی برساند و بعد از ۱۴۰۰ سال جریان اسلام توانست حکومت شاه را سرنگون کند.

جلیلی افزود: دشمنان نظام اسلامی بیکار ننشسته ‌اند و تمام تلاش خود را برای مقابله با انقلاب به کار بسته ‌اند؛ تمام دنیا در جنگ ایران و عراق سمت صدام را گرفتند اما با این حال با دو عنصر اسلام و مردم توانستیم مقابل آنها بایستیم به طوری که در همان ابتدای جنگ امام خمینی(ره) فرمودند صدام و آمریکا هیچ غلطی نمی‌ توانند بکنند.

ایران از ظرفیتهای بزرگی برخوردار است

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیتهای بزرگی برخوردار است که جوانان یکی از ظرفیت‌های مهم است؛ ظرفیت جوانان بسیجی باعث شده که ما به پیشرفت‌های خوبی دست یابیم و پیشرفت‌های امروز باعث شده ‌که تمامی کشورها ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ‌ای بشناسند.

جلیلی با طرح این سئوال که "آیا دو عنصر اسلام و مردم فقط در دوران جنگ به کار می ‌آید؟" پاسخ داد: خیر؛ عمیقاً باور دارم که بسیاری از مشکلات دیگر نیز با همین دو عنصر قابل حل است و اگر می ‌خواهیم حماسه سیاسی و اقتصادی خلق کنیم، باید این دو عنصر در کنار هم قرار بگیرند.

دستگاه‌های دولتی نباید موانعی را برای مردم ایجاد کنند

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: دستگاه‌های دولتی نباید موانعی را برای مردم ایجاد کنند، بلکه باید به آنها کمک کنند؛ ما از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی خوبی برخوردار هستیم و می ‌توانیم از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم‌ البته باید به مردم نیز اعتماد شود.

جلیلی اظهار داشت: به جای آنکه تسهیلات را در اختیار برخی از دلالان قرار دهیم، باید آن را در اختیار کشاورزان قرار دهیم که اگر این کار را انجام دهیم، مشکل تولید به راحتی حل خواهد شد؛ معتقدم این دستگاه‌های دولتی هستند که باید به سراغ مردم بروند.

وی اضافه کرد: زنجیر‌هایی که به پای دستگاه‌های دولتی بسته شده باید باز شود و برای اینکه حماسه اقتصادی در کشور شکل بگیرد، باید از کشاورزی و تولید حمایت کنیم و جلوی مفاسد اقتصادی را بگیریم.

جلیلی بیان داشت: بودجه کشور باید به جای وارد شدن به بورس بازی، دلالی و واردات کشاورزی، به تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی اختصاص یابد؛ در این صورت است که مشکلات برطرف خواهد شد.

وی یادآور شد: باید برای کسانی که می خواهند کار تولیدی سالم کنند نه تنها مانع ایجاد نکنیم، بلکه برای رفع مشکلاتشان باید به سراغ آنان رویم.

جوانان ورامینی به جای آنکه بیکار باشند باید به کارآفرین تبدیل شوند

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری و دبیر شورایعالی امنیت ملی افزود: جوانان ورامینی به جای آنکه بیکار باشند باید به کارآفرین تبدیل شوند.

وی گفت: رها شدن دستگاه های دولتی از زنجیرها و باز کردن زنجیر از پای مردم یکی از موارد ضروری برای رفع مشکلات کشور است.

دبیر شورایعالی امنیت ملی ادامه داد: حمایت از کشاورزی و تولید ، شفافیت مالی و سفرهای وزارتخانه ای از جمله گام های اقتصادی خود برای رفع مشکلات است و در کنار این مسائل باید این فرهنگ در ادارات دولتی حاکم شود و یک تیم خاص در تهران برای همه نقاط کشور تصمیم نگیرند بلکه از همه ظرفیت هایی که در گوشه و کنار کشورمان وجود دارد استفاده کنند و ظرفیتی مغفول واقع نشود.

چون مدیران بر اساس نگاه باندی و حزبی انتخاب می شوند مشکل ایجاد می کنند

وی یکی دیگر از مشکلات کشور را روابط میان مدیران دانست و گفت: چون مدیران بر اساس نگاه باندی و حزبی انتخاب می شوند خود آنان مشکل ایجاد می کنند اما باید با استفاده از تجارب دوران دفاع مقدس و تفکر بسیجی مسئولان همچون فرماندهان آن دوران به دنبال رقابت منفی با یکدیگر نباشند بلکه در فضای همدلی جان خود را هم برای یکدیگر بدهند.

جلیلی گفت: افراد حماسه ساز در پی منافع نیستند بلکه حاضرند برای هدف به کشورشان هزینه نیز پرداخت کنند.

وی افزود: مقاومت و اسلام ناب دو عامل اساسی در برابر قدرت های بزرگ، رانت خواری، تبعیض، سوءاستفاده مالی و مانع شدن از بروز ظرفیت های مردم است و می توان با دمیدن روح مدیریت انقلابی و تفکر بسیجی به ادارات درپی رفع مشکلات مردم رفت.

اکنون در موقعیت خیبر و پشت خیمه های دشمن قرار داریم

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: شرایط کنونی کشور شایسته است؛ برغم همه کاستی ها اما به برکت اسلام ناب و اعتماد به مردم به پیروزی های زیادی دست یافته ایم و اکنون در موقعیت خیبر و پشت خیمه های دشمن قرار داریم و می توان با استفاده از این ظرفیت ها پیروزی های بیشتری نیز برای کشور به ارمغان آوریم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه "از من سئوال می‌شود که آیا تیم دارم یا خیر؟"، اظهار داشت: ‌وقتی جوانان به جبهه می ‌رفتند، آیا ما از آنها سئوال می‌ کردیم که در آنجا چه مسئولیتی دارند؟ در دوران دفاع مقدس به خوبی از ظرفیت رزمندگان استفاده می ‌شد و آنها نیز ظرفیت‌های خود را به خوبی نشان می ‌دادند.

نباید فقط یک تیم خاص برای همه تصمیم بگیرد

جلیلی تأکید کرد: نباید فقط یک تیم خاص برای همه تصمیم بگیرد بلکه معتقدم باید از تمامی ظرفیت‌ها در گوشه و کنار کشور استفاده کرد، ضمن آنکه یکی از مشکلات ما در عرصه مدیریت آن است که مدیران براساس نگاه‌های جناحی فعالیت می ‌کنند و این باعث می‌ شود ‌حاشیه‌هایی را به وجود آورند لذا برای آنکه مشکلات کنونی را حل کنیم، نیاز به مدیران انقلابی داریم؛ مدیرانی که بر اساس شایستگی انتخاب شوند.

وی افزود: مدیران ما نباید فقط به دنبال فایده باشند بلکه باید هزینه هم بدهند‌؛ ما هزینه‌های زیادی در دوران دفاع مقدس پرداخت کردیم و همین هزینه‌ها باعث شد که پیروز شویم؛ برای اینکه حماسه اقتصادی شکل بگیرد، باید کسانی بر سر کار بیایند که با روحیه کار کنند و بر گفتمان اسلام، مقاومت و پیشرفت تأکید کنند؛ مقاومت فقط در عرصه سیاست خارجی نیست بلکه برای ما مقاومت در برابر رانت‌ خواری و تبعیض مهم است.

جلیلی تأکید کرد: ما می ‌توانیم مدیریت انقلابی را در داخل سازمان‌های اداری بیاوریم تا این دولت باشد که به سراغ مردم برود که اگر این رویه دنبال شود، موفقیت‌های ما بیشتر خواهد شد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: حماسه اقتصادی بعد از ۲۴ خرداد شکل خواهد گرفت و هر برادری که با رأی شما مردم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، باید از فردای ۲۴ خردادماه حماسه اقتصادی را با نگاه اسلام ناب و برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری دنبال کند.