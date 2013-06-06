کاستی های قانون ورزش را جبران می کنم/ طرفداران استقلال و پرسپولیس باید سهامداران دو باشگاه باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد سلامت دکتر ولایتی، «علی اکبر ولایتی» کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، صبح امروز در برنامه برای فردا در رادیو ورزش پاسخگوی سوال های ورزشی این برنامه بود.

وی در پاسخ به این سوال که طبق قانون اساسی، رئیس جمهور، رئیس شورای عالی ورزش است و لذا مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل ورزشی از نظر شما چه خواهد بود، گفت: اصلاح قانون ورزش باید متناسب با زمان و کاستی‌های که در امر ورزش است صورت گیرد و یکی از اشکالات این شورا این است که متأسفانه به ندرت جلسات آن تشکیل می‌شود، لذا جا دارد تمام ارگان‌هایی که مرتبط با ورزش‌اند در آن حضور یابند.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود: بر اساس مصوبات، دستگاه‌هایی که مرتبط با ورزش هستند باید در اجرای درست مصوبات ورزشی حداکثر استفاده را ببرند.

ولایتی در پاسخ به این که برنامه شما برای بهبود سجایای اخلاقی ورزشکاران به عنوان الگوی ورزشی در جامعه چه خواهد بود، گفت: میهن‌پرستی، دفاع از تمامیت ارضی و دفاع از نظام حاکم جزء مشترک تمام مقاطع تاریخی کشور ما به حساب می‌آید و به عنوان احیاکننده هویت ملی ایرانی است.

وی افزود: ایران کشوری است که هویت ملی آن بر اساس حماسه‌ها تقویت می‌شود و بعد از ورود آرمان‌های اسلامی به ایران شاهد بودیم که فرهنگ ایرانی آمادگی پذیرش اسلام را به طور کامل دارد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بیان داشت: ورزشکاران باید بدانند که مقتدایشان حضرت علی (ع) است و در تقویت سجایای اخلاقی خود کوشا باشند و در روحیه پهلوانی که همراه با فتوت و جوانمردی درآمیخته بوده برای تقویت آن تلاش مضاعف داشته باشند.

ولایتی افزود: روحیه جوانمردی به صورت اولیه در نهاد هر ایرانی به صورت ذاتی وجود دارد و باید راه‌های تبدیل کردن این ظرفیت‌ها را از بالقوه به بالفعل درآوریم که در این صورت خواهیم دید ورزش‌های جدیدی که از خارج وارد کشور شده‌اند با اخلاق و فتوت و جوانمردی آمیخته می‌شوند.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم تغییر در برنامه‌های ورزشی اظهار داشت: دولت نباید به امر باشگاه‌داری بپردازد و باید ورزش را از حالت دولتی خارج کرد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افزود: باید باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس را در اختیار مردم قرار داد و طرفداران آن‌ها به عنوان سهامداران این باشگاه‌ها مطرح شوند. اگر مردم به من اعتماد کنند و مرا به عنوان خادم خودشان انتخاب کنند کاستی‌هایی که در قانون ورزش وجود دارد را جبران می‌کنم.

ولایتی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین نکاتی را که مد نظر قرار خواهیم داد، نظارت دولت بر ورزش و عمومی کردن ورزش در مدارس و مهد کودک‌ها است تا بتوانیم با فراهم کردن امکانات ورزشی در آموزش و پرورش با ایجاد یک معاونت ورزشی در آن به استعدادیابی جوانان و کودکان با استفاده از مربیان صاحب‌نظر به عنوان دبیران ورزش در امر ورزش بپردازیم.

وی با تأکید بر لزوم پرداختن بانوان به ورزش گفت: ورزش وسیله تکامل ذهنی و جسمی انسان است و باید با ایجاد فضاهای مناسب ورزشی برای بانوان به آن‌ها کمک کنیم تا بتوانند در چارچوب مواضع اسلامی در میدان‌های ورزشی حاضر شوند.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که برای توسعه ورزش همگانی و فراگیر شدن آن به نحوی که در سبد خانوار قرار بگیرد چه برنامه‌ای دارید، اظهار داشت: در حوزه سلامت مهم‌ترین مسئله پیشگیری است، پیشگیری باید مقدم بر درمان باشد و ورزش، بهترین پیشگیری در حوزه سلامت است.

ولایتی تصریح کرد: برای این که جسم سالم‌تری داشته باشیم باید به سه نکته توجه داشته باشیم که عبارتند از «خوردن غذای مناسب، استراحت، ورزش و تحرک». ما قسمت اول و دوم را رعایت می‌کنیم، اما در ورزش بسیار کمبود داریم. اگر فرد در هر سنی که هست بخشی از اوقات خودش را در روز صرف ورزش کند از دچار شدن به بیماری‌های قلبی، کلیوی و مغزی پیشگیری می‌کند. ورزش نقش اساسی در پیشگیری از بیماری دارد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که برنامه شما برای توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و تثبیت اقتدار ایران در صحنه‌های بین‌المللی چیست، گفت: برای حضور در صحنه‌های بین‌المللی باید به ورزش قهرمانی روی بیاوریم، به خصوص در آن قسمت‌هایی که شانس مدال‌آوری بیشتری داریم. همان‌طور که دیدید در المپیک چین رتبه‌ای پیدا کردیم که بی‌سابقه بود.