آغاز رزمایش "شیر آماده" در اردن با مشارکت هشت هزار نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، رزمایش شیر آماده از امروز با مشارکت هشت هزار نیروی نظامی از 18 کشور جهان در اردن آغاز شد.

این رزمایش هر ساله در آنجا با مشارکت کشورهای خارجی برگزار می شود اما در دو سال اخیر با توجه به جنگ داخلی در سوریه وضعیتی حساس پیدا کرده است.

این در حالی است که ارتش آمریکا اعلام کرده در این رزمایش از موشکهای پاتریوت و جنگنده های اف 16 خود استفاده خواهد کرد.

البته مقامات اردن و آمریکا روز گذشته با صدور بیانیه هایی ارتباط این رزمایش به تحولات سوریه را رد کردند.