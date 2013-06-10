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۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۲۰:۰۳

رسول خوروش در گفتگو با مهر؛

دهنوی بازیکن سپاهان است/ به تصمیم کمیته انضباطی اعتراض می‌کنیم

دهنوی بازیکن سپاهان است/ به تصمیم کمیته انضباطی اعتراض می‌کنیم

مدیر تیم فوتبال سپاهان اصفهان با اشاره به قانونی بودن قرارداد قاسم دهنوی با این باشگاه اصفهانی گفت: اگر کمیته انضباطی تصمیم دیگری بگیرد به آن اعتراض کرده و از طریق کمیته استیناف این مسئله را پیگیری می‌کنیم.

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خبر محرومیت قاسم دهنوی از فعالیت های فوتبالی ضمن بیان مطلب فوق گفت: قرار شده است ما هیچ صحبتی نکنیم زیرا کمیته انضباطی در این خصوص تصمیم‌گیری نهایی را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه دهنوی بازیکن سپاهان است، اضافه کرد: البته باید به این موضوع اشاره کنم که صحبت‌های مدیر برنامه این بازیکن پس از عقد قرارداد با سپاهان و شکایت پرسپولیسی‌ها کلیه حقایق در مورد انتقالش به سپاهان را بیان می‌کند.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان با اشاره به قرارداد قانونی این باشگاه با دهنوی، گفت: دهنوی در حال حاضر بازیکن ماست و اگر کمیته انضباطی تصمیم دیگری بگیرد به آن اعتراض کرده و از طریق کمیته استیناف این مسئله را پیگیری می‌کنیم.

کد مطلب 2073395

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