به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و لبنان در هفته هفتم از مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل از ساعت 20 روز سه شنبه به قضاوت ماساکی توما از ژاپن در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که در پایان شاگردان کارلوس کی روش موفق شدند با نتیجه 4 بر صفر حریف خود را شکست دهند.

در این دیدار تیم ملی با ترکیب رحمان احمدی، پژمان منتظری، سید جلال حسینی، خسرو حیدری، هاشم بیک‌زاده(80 احسان حاجی صفی)، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، رضا قوچان‌نژاد، مجتبی جباری(70 غلامرضا رضایی)، مسعود شجاعی(69 محسن مسلمان) و محمدرضا خلعتبری به میدان رفت.

ملی پوشان ایران از همان دقایق ابتدایی حملات زیادی را روی دروازه لبنان طراحی کردند اما چیدمان تدافعی حریف این اجازه را به خط حمله ایران نداد تا به گل برسد. در 15 دقیقه ابتدایی این بازی شاگردان کارلوس کی روش تیم برتر میدان بودند و روی نفوذهای خسرو حیدری از جناح راست حریف را تحت فشار قرار دادند و دو موقعیت را توسط رضا قوچان نژاد روی دروازه حریف ایجاد کردند اما در رسیدن به گل ناکام ماندند. بعد از این حملات لبنانی ها کمی از لاک دفاعی خارج شدند و بازی را به میانه زمین کشاندند اما بازیکنان ایران با دوندگی زیاد سعی در کنترل بازی داشتند.

در دقایق میانی نیمه اول لبنانی ها قصد داشتند با به زمین انداخت خود در روند هجومی بازیکنان تیم ملی ایران خلل ایجاد کنند که این امر موجب اعتراض تماشاگران ایران شد. با این حال حملات تیم ملی بدون آنکه زهر زیادی داشته باشد ادامه داشت و تکیه تگاه حملات نیز جناح راست بود. در دقیقه 24 پاس روبر جلوی محمدرضا خلعتبری در آستانه ورود به دروازه از مقابل پای قوچان نژاد به بیرون رفت. دو دقیقه بعد مسعود شجاعی درون محطوه جریمه می توانست دروازه لبنان را باز کند اما تعلل او این فرصت را از ایران گرفت.

در دقیقه 33 این دیدار همکاری خوب مجتبی جباری و خسرو حیدری ایران را صاحب یک موقعیت ایده ال کرد اما حیدری در حالی که می توانست به سمت دروازه ضربه بزند قصد ارسال پاس عرضی داشت که دروازه بان لبنان درازکش توپ را مهار کرد. دو دقیقه بعد محمدرضا خلعتبری درون محوطه جریمه موقعیت خوبی را ایجاد کرد که دروازه بان حریف این موقعیت را هم از ایران گرفت. اما در دقیقه 39 خلعتبری با نفوذ درون محوطه جریمه لبنان و جا گذاشتن چند بازیکن این تیم دروازه حریف را باز کرد.

ملی پوشان ایران دقایق باقیمانده نیمه اول را هم مثل دقایق قبلی هجومی دنبال کردند و در فاصله یک دقیقه تا پایان نیمه اول پس از ارسال دو ضربه کرنر جواد نکونام موفق شد پاس ارسالی خسرو حیدری از جناح راست را با ضربه سر به گل دوم ایران تبدیل کند.

با شروع نیمه دوم و در شرایطی که لبنانی ها هنوز خودشان را در زمین پیدا نکرده بودند رضا قوچان نژاد روی یک حرکت انفرادی و زیبا گل سوم را در دقیقه 47 وارد دروازه حریف کرد. بعد از این گل اما ملی پوشان ایران کمی اشباع شدند و با رمق کمتری به سمت دروازه حریف حرکت می کردند. این روند تا دقیقه 70 ادامه داشت که انجام دو تعویض از سوی کی روش و به میدان آمدن محسن مسلمان و غلامرضا رضایی جان تازه ای به تیم ملی دمیده شد و حملات ایران دوباره شروع شد اما رمق نیمه اول را نداشت. با این حال در دقیقه 80 نکونام می توانست با ضربه سر گل چهارم را به ثمر برساند که ضربه او از کنار دروازه به بیرون رفت.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در دقیقه 86 از تجربه بالایش استفاده کرد و با ضربه ای آرام و با بغل پا از پشت محوطه جریمه گل چهارم ایران را وارد دروازه لبنان کرد تا تماشاگران دقایق پایانی را هم در ورزشگاه بمانند. هر چند که برخی تماشاگران در 10 دقیقه پایانی از ورزشگاه خارج شده بودند.

در دقایق پایانی تیم ملی ایران دوباره روی دروازه لبنان خیمه زد و می توانست بر تعداد گل هایش اضافه کند اما زدن چهار گل و دوندگی بیش از اندازه بازیکنان را خسته کرده بود و به همین خاطر در دقایق پایانی سعی در حفظ نتیجه بازی داشتند. تیم ملی ایران با این پیروزی 13 امتیازی شد و بعد از کره که 14 امتیازی است با 13 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. این تیم در آخرین دیدار باید روز 28 خرداد در کره جنوبی به مصاف این تیم برود و در صورتیکه برابر این تیم به پیروزی برسد صعودش قطعی خواهد بود.