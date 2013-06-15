مهدی پاشازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار تیم ملی مقابل لبنان تصریح کرد: بازی بسیار خوبی را از تیم ملی شاهد بودیم. ما چهار گل زدیم و نتیجه لازم را از آن دیدار گرفتیم. پس از پیروزی مقابل لبنان باید تمام فکر خود را معطوف به مسابقه با کره کنیم.

وی افزود: کره یک تیم بسیار منسجم و تاکتیکی است. بازیکنان این تیم از هوش بالایی برخوردارند و کاملا حرفه‌ای بازی می کنند. این تیم برابر ازبکستان هر وقت اراده کرد بازی را در اختیار گرفت و ازبکستان را تحت فشار قرار داد و با همین حربه توانست توانست برنده شود.

کاپیتان سابق تیم استقلال یادآور شد: تیم ملی کره مثل 10 سال پیش نیست که تنها به بازی سرعتی روی بیاورد. این تیم از ضربات هوایی به بهترین نحو استفاده می‌کند و بخشی از گل‌های خود را از این طریق به دروازه حریف وارد کرده است که این می‌تواند برای ما هم خطرناک باشد.

پاشازاده ادامه داد: کره‌ای‌ها همدیگر را خوب می‌بینند و پاس‌های بسیار خوبی می‌دهند و این نشان می‌دهد که آنها برای رسیدن به جام جهانی بسیار حرفه‌ای عمل می‌کنند. امیدوارم نتیجه مطلوب را در کره به دست بیاوریم که البته بخشی از این نتیجه به بازی ازبکستان و قطر باز می‌گردد.

وی تاکید کرد: البته کره با توجه به بردی که مقابل ازبکستان به دست آورده با خیالی راحت بازی می‌کند ولی ما باید هوشیار باشیم و اسیر ضدحملات این تیم نشویم. به نظرم خیلی سخت است که بگوییم چند درصد شانس صعود به جام جهانی را داریم. باید با توجه به شرایط خیی فکورانه و منطقی بازی کنیم.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال کره‌جنوبی و ایران در مرحله مقدماتی جام‌جهانی 2014 برزیل که آخرین بازی این مرحله است ساعت 16:30 روز سه شنبه 28 خرداد در شهر اولسان کره برگزار خواهد شد. کره‌جنوبی با 14 امتیاز در صدر گروه اول است و ایران با 13 امتیاز دوم است. ازبکستان نیز با 11 امتیاز در رده سوم قرار دارد.