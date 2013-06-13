بزرگترين افتخار سپاه تبعيت محض از ولايت فقيه است

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله حبيب الله مهمان نواز در دیدار با جمعی از فرماندهان سپاه حضرت جوادالائمه(ع) استان به مناسبت روز پاسدار و اعیاد شعبانیه، عنوان كرد: شما پاسداران با تاسی به امام حسین و حضرت ابوالفضل(ع) قدم در راهی مبارک گذاشته اید و افتخاری بالاتر از این نیست.

وی اظهار کرد: در زمانی که دشمن به واسطه توطئه های خود سعی داشت اسلام را در انزوا قرار دهد شما پاسداران با ورود به میدان موجب تقویت بصیرت جامعه شدید.

این عضو مجلس خبرگان رهبری انتتخابات روز جمعه را مسئله مهم پیش روی نظام اسلامی خواند و گفت: در حقیقت انتخابات پیش رو امتحانی بزرگ در برابر ملت است.

امام جمعه بجنورد نيز در آیین جشن سالروز میلاد مسعود امام حسین(ع) و روز پاسدار در محل ستاد سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالي اظهار كرد: سپاه باید در خلق حماسه سیاسی مورد نظر رهبر معظم انقلاب پیشتاز عرصه باشد.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی، با بيان اينكه نامگذاری این روز به عنوان روز پاسدار برای شما پاسداران مسئولیت ساز است، افزود: پاسداران باید مفتخر باشند که روز میلاد امام حسین(ع) به نام روز پاسدار نامگذاری شده، چرا که این چیزی جز خیر و برکت الهی نیست.

وي جایگاه سپاه را جایگاهی بی بدیل و بی نظیر خواند و افزود: دشمن بعد از واژه ایران هراسی، واژه سپاه هراسی را مطرح کرده است که خود نشان از قدرت بازدارندگی این مجموعه در برابر توطئه های آنان است.

قائم مقام نماينده ولي فقيه در خراسان شمالي همچنين در همایش سفیران نور ویژه روحانیان بسیجی طرح هجرت خراسان شمالی نیز از علما به عنوان ستارگان علم بشریت یاد کرد و گفت: علما نقشه راه را می دانند و مردم را به سمت نور راهنمایی می کنند.

وی با بیان اینکه در حوزه های علمیه سنت حسنه هجرت وجود داشته و این حوزه ها با هجرت تعریف شده اند، افزود: هجرت در حوزه های علمیه یک کار بزرگ برای تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام است.

حجت الاسلام یعقوبی هجرت را طرحی سودمند برای مردم و انقلاب اسلامی دانست که در این راه باید جامعه روحانیان سختی های بسیاری را تحمل کنند، اظهار کرد: یک روحانی برای رسیدن به اهداف اسلام بر افکار مردم و شفاف سازی مسائل دینی نقش زیادی دارد.

وي افزود: مهاجران زمینه ساز پرورش نهال اسلام بودند و در این راه مجاهدان نیز از صدمه زدن به نهال اسلام جلوگیری کردند که این باعث نهادینه شدن شجره طیبه اسلام شد.

امام جمعه بجنورد حماسه را دارای سه ضلع تبیین، تحلیل و شورآفرینی برشمرد و اظهار کرد: همه ما باید امروز در خلق حماسه نقش کاملی ایفا کنیم.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی نیز هدف از تشکیل این همایش را بصیرت افزایی جامعه فرهیخته روحانی استان در عرصه های مختلف بخصوص عرصه های اقتصادی و سیاسی عنوان کرد.

سردار حسینعلی یوسفعلی زاده، گفت: ما باید در انتخابات پشت سر مقام معظم رهبری ایستاده و به خلق حماسه فکر کنیم چون دشمن در صدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی است.