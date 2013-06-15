به گزارش خبرنگار مهر، جرالد گالاگر که سال گذشته برای تدریس در یک دوره کلاس مربیگری به تهران سفر کرده بود با همکاری فدراسیون جهانی به عنوان مدیر تیمهای ملی ایران انتخاب شد. این مدرس نیوزیلندی که پیشتر مسئول توسعه کنفدراسیون راگبی آسیا بود از مهرماه آینده به عنوان مدیر تیمهای ملی راگبی ایران کار خود را شروع میکند.
رییس انجمن راگبی در گفتگو با مهر در این باره توضیح داد: فدراسیون جهانی به خاطر پیشرفتهای ایران دستمزد این مربی را که ماهیانه حدود 7 الی 8 هزار دلار است را تقبل میکند و تنها هزینههای اقامت وی در تهران بر عهده ما خواهد بود.
قرار است در مدت 6 ماهی که گالاگر در ایران حضور دارد چندین مربی جوان داخلی در کنار وی قرار گیرند تا از تجربیات این مربی نیوزیلندی بهرهمند شوند.
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