آریان: ساخت مجتمع فرهنگی بجنورد شتاب گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آریان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: عملیات ساخت مجتمع فرهنگی و هنری دوبرار بجنورد از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و این طرح در سال‌های گذشته با وقفه‌هایی مواجه بود، اما از سال ۱۴۰۳ با افزایش اعتبارات و قرار گرفتن در اولویت برنامه‌ها، روند اجرای آن شتاب گرفته است.

وی افزود: ۷۳۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۴۰۳ و ۲۹۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۴۰۴ برای تسریع و تکمیل این پروژه اختصاص یافت و خردادماه امسال نیز ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ادامه ساخت آن اختصاص داده شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌شمالی ادامه داد: این مجتمع اکنون ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون یک‌هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال برای ساخت آن هزینه شده است.

آریان بیان کرد: برای تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری دوبرار حدود یک همت، معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است و در صورت تامین به‌موقع منابع مالی، امکان بهره‌برداری از این مجموعه تا سال ۱۴۰۷ پیش‌بینی شده است.

وی گفت: افزایش اعتبارات و پیگیری برای تامین منابع مورد نیاز موجب شده است امیدها برای تکمیل این پروژه پس از سال‌ها وقفه افزایش یابد و موضوع واگذاری آن به بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌شمالی با بیان اینکه مجتمع دوبرار تنها یک سالن همایش یا تالار نمایشی نیست، اظهار کرد: این مجموعه به صورت چندمنظوره طراحی شده و می‌تواند نیازهای حرفه‌ای هنرمندان، انجمن‌های فرهنگی، گروه‌های نمایشی، فعالان هنرهای تجسمی، برگزارکنندگان همایش‌ها و شهروندان را پوشش دهد.

آریان افزود: پس از بهره‌برداری، این مجتمع ظرفیت میزبانی جشنواره‌های ملی، برنامه‌های هنری کشوری، همایش‌ها و رویدادهای فرهنگی گسترده را خواهد داشت و می‌تواند زمینه استفاده گروه‌های دانشجویی، مدارس، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و فعالان حوزه کتاب و هنر را فراهم کند.

وی همچنین موزه هنرهای معاصر خراسان‌شمالی را از دیگر طرح‌های مهم فرهنگی استان عنوان کرد و گفت: عملیات ساخت این طرح از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و در سال ۱۴۰۴ با تخصیص ۷۰ میلیارد ریال شتاب گرفته است.

آریان بیان کرد: تاکنون ۲۰۰ میلیارد ریال برای ساخت موزه هنرهای معاصر هزینه شده و این طرح اکنون ۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی اظهار کرد: راه‌اندازی این موزه علاوه بر حفظ و نگهداری آثار هنری ارزشمند هنرمندان استان، ظرفیت برگزاری نمایشگاه‌ها، نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی را فراهم می‌کند و می‌تواند به یکی از جاذبه‌های گردشگری فرهنگی خراسان‌شمالی تبدیل شود.