به گزارش خبرگزاری مهر، احمد گواری ظهر شنبه در مجمع سالیانه هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی استان همدان اظهار کرد: فعالیتهای رشته آمادگی جسمانی متناسب با نیازها و تواناییهای افراد طراحی میشود و میتواند در ارتقای سطح سلامت، نشاط و شادابی جامعه نقش موثری ایفا کند.
وی افزود: در سه سال گذشته و پس از تاسیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی خانواده بزرگی در این حوزه شکل گرفته است و هماکنون ۲۷ رشته زیرمجموعه فدراسیون فعالیت دارند، ظرفیتی که امکان جذب اقشار مختلف جامعه به ورزش را فراهم کرده است.
رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی با اشاره به توانمندیهای ورزشی همدان بر گسترش فعالیتهای عمومی آمادگی جسمانی در این استان تاکید کرد و گفت: استفاده از فضاها و اماکن ورزشی بلااستفاده میتواند زمینه دسترسی بیشتر مردم و ورزشکاران به برنامههای مرتبط با این رشته را فراهم کند.
گواری در پایان ضمن قدردانی از عملکرد هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی استان همدان خواستار تداوم و تقویت برنامهها در مسیر توسعه ورزش همگانی و ارتقای سلامت جامعه شد.
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