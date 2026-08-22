به گزارش خبرگزاری مهر، احمد گواری ظهر شنبه در مجمع سالیانه هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی استان همدان اظهار کرد: فعالیت‌های رشته آمادگی جسمانی متناسب با نیازها و توانایی‌های افراد طراحی می‌شود و می‌تواند در ارتقای سطح سلامت، نشاط و شادابی جامعه نقش موثری ایفا کند.

وی افزود: در سه سال گذشته و پس از تاسیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی خانواده بزرگی در این حوزه شکل گرفته است و هم‌اکنون ۲۷ رشته زیرمجموعه فدراسیون فعالیت دارند، ظرفیتی که امکان جذب اقشار مختلف جامعه به ورزش را فراهم کرده است.

رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی با اشاره به توانمندی‌های ورزشی همدان بر گسترش فعالیت‌های عمومی آمادگی جسمانی در این استان تاکید کرد و گفت: استفاده از فضاها و اماکن ورزشی بلااستفاده می‌تواند زمینه دسترسی بیشتر مردم و ورزشکاران به برنامه‌های مرتبط با این رشته را فراهم کند.

گواری در پایان ضمن قدردانی از عملکرد هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی استان همدان خواستار تداوم و تقویت برنامه‌ها در مسیر توسعه ورزش همگانی و ارتقای سلامت جامعه شد.