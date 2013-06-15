اسناد مالکیت دو میلیون هکتار از اراضی ملی خراسان شمالی صادر شد

موسی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون اسناد مالکیت بیش از 99 درصد از اراضی ملی و موات خراسان شمالی صادر شده است، اظهار داشت: سطح کل اراضی ملی و موات استان دو میلیون و 33 هزار هکتار است که از این سطح در حال حاضر دو میلیون هکتار دارای سند مالکیت هستند.

صابری با بیان اینکه یک درصد باقیمانده نیز شامل آن دسته از اراضی پلاک ریز و مشکل داری است که به خاطر تفاوت در نقشه‌های قدیم و جدید برای صدور سند به مشکل خورده است، افزود: اقدامات برای صدور سند برای مابقی اراضی ملی استان نیز هم اکنون نیز در دست اقدام است.

وی در مورد قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 نیز عنوان کرد: در حال حاضر اجرای این قانون به میزان بیش از 99 درصد در خراسان شمالی پیشرفت داشته و تقریبا تمامی اراضی ملی و موات استان شناسایی و در زمینه صدور سند مالکیت برای آن‌ها نیز اقدام شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در گذشته به خاطر عدم استعلام از منابع طبیعی برای صدور سند مالکیت در قالب ماده 147 مشکلاتی ایجاد می‌شد، افزود: خوشبختانه این موضوع در دستورالعمل اخیر ماده 147 پیش‌بینی شده که در صورت اجرای درست، از مشکلات بعدی جلوگیری می شود.

صابری تصریح کرد: بر اساس این دستورالعمل تمام پرونده‌های متقاضی صدور سند باید قبل از صادر شدن سند، از منابع طبیعی و آبخیزداری استعلام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و 33 هزار و 36 هکتار است که از این وسعت یک میلیون و 414 هزار هکتار مرتع، بیش از 183 هزار هکتار بیابان و 434 هزار و 550 هکتار نيز جنگل است.