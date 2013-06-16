حمله پلیس به تجمع کنندگان در میدان تقسیم/ رهبر سبزهای آلمان در جمع معترضان حضور داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، با وجود هشدارهای دولت "رجب طیب اردوغان" به مخالفان، صدها نفر از معترضان به سیاست های وی بار دیگر در میدان تقسیم استانبول گرد آمدند. بر این اساس پلیس استانبول برای متفرق کردن این افراد به شلیک گاز اشک آور و استفاده از خودروهای آبپاش متوسل شد.

این در حالی بود که پلیس شب گذشته با خشونت بیشتری علیه معترضان وارد عمل شده و با آنان به زد و خورد پرداخته است. گزارش اشپیگل حاکی است پلیس به تعقیب معترضان پرداخته و حتی کسانی را که به اماکن عمومی و هتل ها پناه می بردند بازداشت کرده است.

در حمله دیشب پلیس به میدان تقسیم، شماری از خودروهای راهسازی و بولدوزر نیز برای جمع آوری چادر های احداث شده معترضان در این مکان به کار گرفته شدند. در همین رابطه انجمن پزشکان ترکیه در مطلبی که در صفحه توییتر منتشر کرده از مجروح شدن شمار زیادی از معترضان از جمله زنان جوانی که چشمان خود را از دست داده و یا دچار شکستگی دست و پا شده اند و یا افراد دیگری که با شکستگی و خونریزی از ناحیه سر مواجه بوده اند، خبر داده است.

شدت درگیری های شب گذشته به حدی بود که پلیس به تنهایی قادر به مقابله با معترضان نبود و به همین دلیل از واحدهای ژاندارمری و ارتش برای پایان دادن به تجمع مذکور کمک گرفت.

خبر دیگر این که "کلاودیا روث" رهبر حزب سبزهای آلمان در بین معترضان شهر استانبول حضور داشته است. وی در گفتگو با خبرگزاری dpa آلمان زد و خوردهای معترضان با پلیس را به میدان جنگ واقعی تشبیه کرده و گفت پلیس به صورت هدفمند به دستگیری معترضان و شلیک گاز اشک آور به سوی آنان مبادرت می کرده است.

به گفته وی پیش از مداخله پلیس، اعتراضات مسالمت آمیز بوده اما با ورود نیروهای پلیس و اعمال خشونت علیه معترضان، آنان نیز به دفاع از خود پرداخته اند. نخست وزیر ترکیه روز گذشته در جمع هواداران خود به معترضان اولتیماتوم یک روزه ای داد و گفت: تقسیم را خالی کنید وگر نه نیروهای امنیتی کشور می دانند چگونه این کار را انجام دهند.

گفتنی است اعتراضات مردم ترکیه به سیاست های دولت اردوغان که بیش از دو هفته از آغاز آن می گذرد، تا کنون به کشته شدن 5 نفر و مجروح شدن صدها نفر انجامیده است.