  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۳۷

فراخوان اعتصاب عمومی از سوی اتحادیه‌های کارگری ترکیه

فراخوان اعتصاب عمومی از سوی اتحادیه‌های کارگری ترکیه

اتحادیه های کارگری در ادامه اعتراضات علیه دولت اردوغان فردا دوشنبه اعتصاب عمومی خود را آغاز می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه های کارگری ترکیه با صدور بیانیه اعلام کردند: فردا دوشنبه در سرتاسر ترکیه اعتصاب عمومی خود را در اعتراض به اقدامات دولت آغاز می کنند.

"مصطفی تورگوت آنا" سخنگوی اتحادیه های کارگری ترکیه که 240 هزار کارگر از 11 اتحادیه را تحت پوشش دارد، در اظهاراتی تاکید کرد: ما اعلام کرده بودیم در صورت دخالت مجدد پلیس در اعتراضات پارک گزی اعتصاب خواهیم کرد و در نتیجه از فردا این اعتصاب آغاز می شود.

خاطرنشان می شود نیرهای پلیس ترکیه همچنان به برخورد خشن با معترضین در شهرهای مخالف این کشور ادامه می دهند و دولت اردوغان نیز تاکنون نتوانسته از شدت اعتراضات بکاهد.

کد مطلب 2077821

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها