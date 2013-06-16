به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه های کارگری ترکیه با صدور بیانیه اعلام کردند: فردا دوشنبه در سرتاسر ترکیه اعتصاب عمومی خود را در اعتراض به اقدامات دولت آغاز می کنند.

"مصطفی تورگوت آنا" سخنگوی اتحادیه های کارگری ترکیه که 240 هزار کارگر از 11 اتحادیه را تحت پوشش دارد، در اظهاراتی تاکید کرد: ما اعلام کرده بودیم در صورت دخالت مجدد پلیس در اعتراضات پارک گزی اعتصاب خواهیم کرد و در نتیجه از فردا این اعتصاب آغاز می شود.

خاطرنشان می شود نیرهای پلیس ترکیه همچنان به برخورد خشن با معترضین در شهرهای مخالف این کشور ادامه می دهند و دولت اردوغان نیز تاکنون نتوانسته از شدت اعتراضات بکاهد.