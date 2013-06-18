هرگونه بی انضباطی در امور نظامی نوعی آسیب است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی عرب صبح سه شنبه در ششمین جلسه ستاد پیشگیری و کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندان های استان سمنان که با موضوع بررسی راهکارهای کاهش آسیب در بین سربازان وظیفه برگزار شد، سربازان را بهترین سخنگوی اداره در پایان خدمت سربازی دانست و خاطرنشان کرد: رعایت نظم و انضباط و احترام متقابل به سربازان وظیفه تاثیر بسزایی در دیدگاه آنان نسبت به مجموعه و انعکاس عملکرد به جامعه دارد لذا بایستی آنان را فرزندان خود دانسته و رفتار مناسب با آنها داشته باشیم.

وی خواستار تغییراتی در نحوه برخورد و گفتار پاسیاران با سربازان وظیفه شد و عنوان کرد: همیشه آسیب ها از مسایل بسیار کوچک شروع شده و در صورت عدم کنترل به موقع ممکن است به رفتارهای پرخطر و جدی تبدیل شود لذا آموزش مستمر می تواند در برقراری رابطه عاطفی بین سربازان وظیفه و پاسیاران نقش بسزایی ایفا نماید.

مدیر کل زندانهای استان سمنان با تاکید بر اینکه باید از تبعیض بین سربازان به طور جد پرهیز شود تصریح کرد: از هیچ سربازی نباید به صورت اختصاصی استفاده شود لذا باید صدای فریاد بی صدای سربازان را شنید و به طور مداوم و مرتب آسیب های وارده به آنان را شناسایی و کنترل کرد.

عدم رعایت انضباط ظاهری بیشترین آسیبهای وارده به سربازان

فرمانده یگان حفاظت زندانهای استان سمنان نیز در این جلسه طی گزارشی بیشترین مشکلات و آسیب های وارده به سربازان را در عدم رعایت انضباط ظاهری دانست و افزود: دلیل اصلی شکست های انضباطی نشات گرفته از خود فرماندهی است چرا که فرمانده باید یک اجر و منزلت خاصی در بین سربازان و زندانیان داشته باشد و نباید به گونه ای باشد که احساس شود مجموعه بدون فرمانده است پس باید رغبت به انجام کار در بین فرماندهان تقویت شود.

سرهنگ صداقت با اشاره به لزوم تهیه پرونده شخصیتی سربازان در بدو ورود خاطرنشان کرد: توجه به وضعیت روحی و روانی سربازان و تدبیر لازم در به کارگیری راهکارهای مناسب جهت کاهش مشکلات آنان کمک شایانی در کاهش آسیبهای وارده به آنان می کند.

وی غیبت، فرار، ترک پاس، تمرد از دستور، اعتیاد، مشکلات روحی و روانی، ارتباط با خانواده زندانیان و تخلیه اطلاعاتی را از جمله مهمترین آسیب های وارده به سربازان دانست و اظهار امیدواری کرد با ارایه آموزش های لازم توسط اساتید در زمینه های مختلف و فراهم کردن زمینه اردوهای فرهنگی و تربیتی و نیز استفاده از مشوقهای لازم بتواند تاثیر بسزایی در کاهش آسیب های وارده به سربازان داشته باشد.

تجلیل از 16مددجوی جانباز مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی سمنان

رئیس مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی استان سمنان نیز در این مراسم گفت: همزمان با اعیاد شعبانیه و ولادت با سعادت امام حسین (ع)، حضرت ابولفضل العباس (ع) و امام سجاد (ع) طی مراسمی به پاس تجلیل و قدردانی از مقام جانباز از 16 مددجوی جانباز مجتمع حرفه آ موزی و کاردرمانی سمنان تجلیل به عمل آمد.

اسماعیل جمیاری در خاتمه، فضای تربیتی زندانها را فرصتی مناسب برای خودسازی و مطالعه زندگی و بررسی اوضاع و احوال زندانیان قبل از زندان دانست و همگان را به ندامت و پشیمانی و توسل به اهل بیت علیهم السلام جهت رفع گرفتاریهای بشری و بهره گیری از روش و سیره زندگی ائمه فراخواند.