تنگ شدن حلقه محاصره تروریستها در جنوب زینبیه / هلاکت دهها تروریست در حلب و حومه دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، ارتش سوریه چند رشته عملیات را علیه تجمعات گروههای مسلح در خان الشیخ، مزرعه بیت جن، خان دنون و طیبه در حومه دمشق انجام داد که طی آن شماری از افراد مسلح کشته و زخمی شدند.



المنار همچنین گزارش داد ارتش سوریه بر معبد باستانی بل در تدمر و 25 مزرعه اطراف آن پس از درگیری با گروههای مسلح مسلط شد. طی این درگیریها شماری از افراد مسلح به هلاکت رسیدند.



خبرنگار این شبکه همچنین گزارش داد نیروهای مدافع زندان مرکزی حلب، یورش سنگین افراد مسلح را دفاع کردند و شمار زیادی از آنها را به هلاکت رساندند.



از سوی دیگر، منابع نظامی به المنار گفتند ارتش سوریه، حلقه محاصره افراد مسلح را در البحدلیه تنگ تر کرده است. نیروهای ارتش سوریه، حلقه محاصره گروههای مسلح و جبهه تروریستی النصره را در روستای البحدلیه در حومه دمشق تنگ تر و خسارتها و تلفات سنگینی به آنها وارد کرده اند.



این منابع گفتند نیروهای ارتش پس از عملیات سریع از محورهای مختلف توانستند حلقه محاصره افراد مسلح را تنگ کنند و ضربات سختی به مراکز فرماندهی آنها وارد کنند که سبب پراکندگی افراد مسلح پس از خسارتها و تلفات سنگین شد.



به گفته این منابع، پیشروی در منطقه البحدلیه عامل پشتبیانی مهمی برای ارتش سوریه است تا عرصه را بیش از پیش بر گروههای مسلح در حومه دمشق تنگ و تحرکات آنها را مختل و در نتیجه منطقه سیده زینب(س) و اطراف آن را امن کند.



روستای البحدلیه در جنوب منطقه سیده زینب(س) قرار دارد که در مجاورت آنها روستاهای الدیبابیه و الحسینیه قرار دارند که مرکزی برای شلیک خمپاره و تک تیراندازی از سوی گروههای مسلح به شمار می روند.