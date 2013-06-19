به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده فناوری و مهندسی عصبی دانشگاه علم و صنعت ايران در سه گروه پژوهشی، کنترل سامانه های عصبی- عضلانی ، مهندسی عصبی و کنترل مغز و سامانه های واسط مغز- رايانه فعاليت خود را آغاز کرده است.

مهندسی عصبی از حوزه‌‌های گسترش يافته در قرن 21 در زمينه علوم شناختی و مهندسی پزشکی است. از اهداف مهندسی عصبی تحقيقات بنيادين در زمينه سيستمهای عصبی و عصبی‌عضلانی، گسترش روش‌های تشخيص، درمان و توانبخشی با استفاده از روش‌های مهندسی است.

مدلسازی رياضی نرون، مدلسازی شبکه‌های عصبی بينائی، شنوائی، حرکتی، حافظه و غيره، مدلسازی فرآيند شناخت در انسان، علوم اعصاب محاسباتی، زيست شناسی محاسباتی، مدلسازی سيستم‌های عصبی‌عضلانی، مدلسازی حرکت در انسان، الکترونيک مولکولی، کامپيوترهای بيولوژيک، پروتزهای عصبی، سيستم‌های واسط مغز‌ کامپيوتر، تشخيص حالت‌های ذهنی و مغزی توسط کامپيوتر، کنترل مغز، همه از موضوعات مهندسی عصبی است.

لازم به ذکر است که تخصص های الکترونيک، مخابرات،کنترل، کاميپوتر، علوم اعصاب، فيزيولوژی و مهندسی پزشکی نقش اساسی را در اين رشته ايفاء می کنند که منشأ ايجاد يک فناوری جديد، تحت عنوان فناوری عصبی شده است. هدف اين فناوری، طراحی و ساخت ابزار ميکروالکترونيکی است که با ارتباط مستقيم با سيستم عصبی مرکزی و يا اعصاب محيطی، کنترل خارجــی ارگان های بدن را به عهده مي‌گيرد به طوری که اين سيستم‌ها ارگان‌های بدن را به همان نحوی کنترل مي‌کنند که سيستم عصبی مرکزی انسان در حالت طبيعی کنترل مي‌کند.