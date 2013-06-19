  1. حوزه و دانشگاه
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۴۹

گسترش همکاریهای علمی و دانشگاهی بین ایران و ایتالیا

گسترش همکاریهای علمی و دانشگاهی بین ایران و ایتالیا

گسترش همكاري هاي علمي و دانشگاهي بين دو كشور ایران و ایتالیا در دیدار قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل با سفیر ایتالیا در تهران تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان قربانی در ديدار با لوكا جانسنتي سفير ايتاليا در تهران ابراز اميدواري كرد با توجه به مشتركات قابل توجه دو كشور ايران و ايتاليا، شاهد فصل جديدي از همكاري هاي علمي و دانشگاهي دو كشور باشيم.

در اين ديدار دكتر قرباني با توجه به فعاليت چهار كرسي زبان فارسي در دانشگاه هاي كشور ايتاليا، آمادگي خود را جهت تداوم و گسترش دوره هاي آموزش زبان ايتاليايي در كشورمان اعلام كرد.

لوكا جانسنتي سفيرايتاليا نيز با اشاره به استعداد و نبوع مورد اذعان دانشجويان ايراني در ايتاليا و جهان، ضمن اعلام آمادگي كشورش براي جذب هرچه بيشتر دانشجويان ايراني جهت ادامه تحصيل در دانشگاه هاي ايتاليا، تداوم و گسترش همكاري هاي علمي و دانشگاهي بين دو كشور، از جمله تبادل استاد و دانشجو، تبادل بورس تحصيلي، برگزاري كنفرانس هاي مشترك بين المللي به ويژه "اجراي دوره هاي آموزشي مشترك دكتري" را بين دو كشور مورد تاكيد و حمايت قرار داد. 

دو طرف همچنين بر ارزيابي مدارك تحصيلي صادره از دانشگاه هاي ايران و ايتاليا و تسريع و تسهيل در اين زمينه تاكيد كردند و توافق هاي لازم در اين خصوص حاصل شد.

تسهيل و حمايت از ارائه خدمات كنسولي و رواديد به ويژه به اتباع دانشگاهي دو كشور، تشكيل كميته علمي و فناوري ايران و ايتاليا، تبادل هرچه بيشتر دانشجويان و هيات هاي كارشناسي دو كشور از ديگر موضوعات مورد تفاهم دو طرف در اين ديدار بود.

کد مطلب 2080400

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