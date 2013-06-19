گسترش همکاریهای علمی و دانشگاهی بین ایران و ایتالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان قربانی در ديدار با لوكا جانسنتي سفير ايتاليا در تهران ابراز اميدواري كرد با توجه به مشتركات قابل توجه دو كشور ايران و ايتاليا، شاهد فصل جديدي از همكاري هاي علمي و دانشگاهي دو كشور باشيم.

در اين ديدار دكتر قرباني با توجه به فعاليت چهار كرسي زبان فارسي در دانشگاه هاي كشور ايتاليا، آمادگي خود را جهت تداوم و گسترش دوره هاي آموزش زبان ايتاليايي در كشورمان اعلام كرد.

لوكا جانسنتي سفيرايتاليا نيز با اشاره به استعداد و نبوع مورد اذعان دانشجويان ايراني در ايتاليا و جهان، ضمن اعلام آمادگي كشورش براي جذب هرچه بيشتر دانشجويان ايراني جهت ادامه تحصيل در دانشگاه هاي ايتاليا، تداوم و گسترش همكاري هاي علمي و دانشگاهي بين دو كشور، از جمله تبادل استاد و دانشجو، تبادل بورس تحصيلي، برگزاري كنفرانس هاي مشترك بين المللي به ويژه "اجراي دوره هاي آموزشي مشترك دكتري" را بين دو كشور مورد تاكيد و حمايت قرار داد.

دو طرف همچنين بر ارزيابي مدارك تحصيلي صادره از دانشگاه هاي ايران و ايتاليا و تسريع و تسهيل در اين زمينه تاكيد كردند و توافق هاي لازم در اين خصوص حاصل شد.

تسهيل و حمايت از ارائه خدمات كنسولي و رواديد به ويژه به اتباع دانشگاهي دو كشور، تشكيل كميته علمي و فناوري ايران و ايتاليا، تبادل هرچه بيشتر دانشجويان و هيات هاي كارشناسي دو كشور از ديگر موضوعات مورد تفاهم دو طرف در اين ديدار بود.