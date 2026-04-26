به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدرضا صبوری سفیر جمهوری اسلامی ایران در رم، در نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌های ایتالیا، نسبت به تداوم اقدامات نظامی و حملات صورت‌گرفته از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل هشدار داد. وی در این نامه تصریح کرد که هدف قرار گرفتن مراکز دانشگاهی و پژوهشی، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو است.

سفیر ایران با اشاره به جان‌باختن جمعی از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، این رخدادها را ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه علمی خواند.

وی با یادآوری نقش مؤثر و سازنده جامعه دانشگاهی ایران و ایتالیا در گسترش همکاری‌های علمی و حضور گسترده دانشجویان ایرانی در این کشور، از جامعه آکادمیک ایتالیا خواست تا با رویکردی مسئولانه، ضمن محکومیت شفاف این اقدامات، از ظرفیت‌های بین‌المللی خود برای استمرار فعالیت‌های آموزش عالی و کاهش پیامدهای انسانی بحران استفاده کنند.

واکنش دانشگاه میلان؛ محکومیت خشونت و تأکید بر نقش صلح‌ساز دانشگاه

در پاسخ به این نامه، مارینا برامبیلا رئیس دانشگاه میلان، ضمن ابراز قدردانی از توجه سفیر ایران، بر آگاهی کامل این دانشگاه از تأثیرات مخرب درگیری‌های مسلحانه بر نظام‌های آموزشی و پژوهشی تأکید کرد.

وی در پاسخ رسمی خود تصریح کرد که دانشگاه میلان هرگونه جنگ و خشونت را بدون استثنا محکوم می‌کند، چرا که با اصول همزیستی مدنی در تضاد است.

برامبیلا تأکید کرد که دانشگاه‌ها مسئولیتی ویژه در ترویج صلح و گفت‌وگو دارند و اولویت اصلی این نهاد، حمایت از دانشجویان، حفظ امنیت آنان و تضمین حق ابراز نظر و مشارکتشان در شرایطی امن است.

اعلام همبستگی دانشگاه اونی‌موره با جامعه دانشگاهی ایران

علاوه بر دانشگاه میلان، رئیس دانشگاه اونی‌موره (مودنا و رجیو امیلیا) نیز در پاسخی رسمی، همبستگی عمیق خود را با جامعه دانشجویی و دانشگاهی ایران ابراز داشت.

وی با اشاره به وضعیت غم‌انگیز پیش‌آمده، اعلام کرد که پروفسور ماریا کیارا ریولی، نماینده صلح و برابری اجتماعی این دانشگاه، پیش‌تر تماس‌هایی را برای حمایت از دانشجویان و محققان ایرانی برقرار کرده است.

رئیس دانشگاه اونی‌موره ضمن تأکید بر حفظ حریم خصوصی دانشگاهیان، پیام همبستگی خود و جمعی از استادان این دانشگاه را با جمهوری اسلامی ایران و جامعه علمی آن رسماً اعلام کرد.