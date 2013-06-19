نمايشگاه ضيافت در استان سمنان ایجاد می شود/مردم نگران تامین کالاهای اساسی نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، علي پور نبوي پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه تنظيم بازار استان سمنان در محل سازمان برنامه ريزي استان كه با حضور فرمانداران استان تشكيل شد گفت: نمايشگاه ضيافت در راستاي تأمين كالاهاي اساسي مردم طی ماه مبارك رمضان در استان برگزار مي شود و از دوازدهم تيرماه امسال برای مدت يك هفته به مردم خدمات ارایه خواهد داد.

وي با بیان اینکه اين نمايشگاه در قالب 134 غرفه برنامه ريزي شده است افزود: تعداد 35 غرفه در نمایشگاه سمنان، 45 غرفه در شاهرود، 12 غرفه در دامغان، 10 غرفه در گرمسار، 10 غرفه در نمایشگاه مهدي شهر، هشت غرفه در آرادان، شش غرفه در سرخه و هشت غرفه در نمایشگاه شهرستان ميامي پیش بینی شده است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم به اندازه كافي جهت عرضه به بازار در ماه مبارك رمضان ذخيره سازي شده است ادامه داد: در اين نمايشگاه ها كالاهای مورد نياز مردم در ماه مبارك رمضان شامل مواد پروتئيني، روغن و برنج، خرما، حبوبات و ساير اقلام مورد نياز به طور مستقيم عرضه مي شود.

وي تصريح كرد: محل نمايشگاه ضيافت در شهر سمنان از محل دائمي نمايشگاه ها به سالن شهداي كارگر تغيير مکان يافته است.

رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: طرح رحمت از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف افزايش كارايي شبكه هاي توزيع كالا، كنترل قيمت و پايش توليد پخش و توزيع كالا به منظور آمادگي هرچه بيشتر براي ورود به ماه رمضان اجرا مي شود.

پور نبوي افزود: با عنايت به قرار گيري در ماه پررحمت رجب و شعبان و لزوم تنظيم بازار كالاهاي اساسي بواسطه حفظ بازار در ايام پيش از ماه مبارك رمضان و همچنين افزايش اطمينان خاطر مردم از شرايط اقتصادي و بالا بردن روحيه جامعه و ايجاد شور و نشاط بويژه در مباحث اقتصادي و تامين مايحتاج اساسي مردم در شرايط حساس فعلي طرح ماه رحمت با استفاده از توان بخش خصوصي بويژه فروشگاه هاي زنجيره اي، تعاوني مصرف و ... در سطح استان اجراء مي شود.

وي خاطرنشان كرد: در راستاي تأمين اقلام کالاهای اساسی جهت عرضه در طرح ماه رحمت به گونه اي عمل شده كه علاوه بر امكانات دولتي و تخصيصي اقلامي همچون برنج، شكر، قند و گوشت در راستاي فرهنگ سازي عمومي خصوصاً كاهش نرخ كالاهاي اساسي بويژه در ايام ماه مبارك رمضان از طريق بخش خصوصي كالاهائي كه امكان عرضه آنها با نرخ هائي پائين تر از سطح بازار بوده از جمله ماكاروني، رب، شوينده، حبوبات، چاي، مرغ و تخم مرغ نيز از سوي اتحاديه ها، فروشگاه هاي زنجيره اي در جهت بهره مندي آحاد جامعه قرار گرفته است.

رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان در خاتمه اعلام کرد: در اين طرح كالاهايي شامل232 تن برنج آرژانتيني و سفيد با قيمت دو هزار و 300 تومان، 387 تن شكر با قيمت یک هزار و 450 تومان، 80 تن گوشت قرمز با قيمت 16 هزار و 650 تومان و 250 تن قند با قيمت یک هزار و 850 تومان عرضه خواهد شد.