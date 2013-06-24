دلایل کمبود و گرانی دارو/ شرکتهای پخش دارویی مقصرند

احمد قويدل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب که بيماران رنج عدم اختصاص به موقع ارز دارو را تحمل كردند و در نتیجه صدمات جبران ناپذيري به آنها وارد آمد، گفت: پس از اختصاص ارز به شركتهاي وارد كننده دارو و ترخيص داروها از گمرك، اين بار نوبت شركتهاي پخش دارويي بود كه سلامت بيماران را براي افزايش قيمتها گروگان بگيرند. اين اقدام بالغ بر 20 روز كمبودهاي شديد دارويي را به بيماران و مراكز درماني تحميل نمود.

وی افزود: تاسف آور آنكه اين گروگانگيری سلامت بيماران در رابطه با افزايش قيمت داروهايي بود كه بهاي اصلي آن مثلا 100 يورو است و بهای يارانه ای در سيستم توزيع كمتر از 5 هزار تومان. به عبارت ساده تر برای يك افزايش قيمت 5 هزارتوماني ديگر، يك دارويي كه بهای آن 100 يورو است و دولت كل مبلغ آن را پرداخته است در انبار مي ماند و بيماران از داروهاي حياتي خود حتي در بخشهاي بستري محروم گرديدند.

قویدل گفت: پس از اقدام عجيب اداره دارو در رابطه با افزايش قيمت يارانه اي اين داروها به 2 برابر در شرايطي كه بيمار حتي يك ريال از مبلغ مذكور را نمي پردازد و هزينه اين داروها به صورت كامل توسط دولت پرداخت مي شود، سازمانهاي بيمه گر را دچار مشكل عدم تامين اعتبار براي تحويل اين داروها نمودند. اين مشكل در سازمان بیمه خدمات درماني پس از چند روز مرتفع گرديد اما سازمان تامين اجتماعي به طرز بي سابقه اي پرداخت 5000 تومان به ازاي هر شيشه دارو را به بيماران دردمند تحميل نمود. واكنش كارشناس مربوطه در وزارت بهداشت به اين اقدام آن بود كه بيماران فعلا دارو نگيرند تا اين موضوع حل شود.

مديرعامل سابق كانون هموفيلي ايران با طرح این سئوال كه آیا نياز دارويي بيماران به اراده بيمار است، اظهارداشت: متاسفانه بيماران وجه المصالحه دعواهاي مالي دستگاههاي مختلف براي تقسيم بودجه دولت براي تامين داروهاي بيماران شده اند و هيچكدام از اين دستگاهها در مقابل صدمات جبران ناپذير و معلويت بيماران به خصوص كودكان هموفيلي احساس مسئوليتي ندارند.

عضو مجمع عمومي كانون هموفيلي ايران در ادامه گفت: بيش از يك ماه بيماران به علت اين درگيري ها از دسترسي به دارو محروم بودند به گونه اي كه كمبود دارو به بخش بستري بيمارستان امام (ره) در تهران نيز سرايت نمود. بي ترديد وضعيت ديگر استانها به مراتب بدتر است. با همه اين مصائب ديروز خبر رسيد كه توزيع داروهاي حياتي بيماران به علت جاري شدن پروسه انبارگرداني در كشورهاي پخش كننده دارو، داروهاي حياتي بيماران يك هفته توزيع نمي شود.

قويدل ادامه داد: با توجه به موضع گيري برخي از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اين وقايع تاسف آور است. حتي سازمان بازرسي كل كشور كه مدتهاست در وزارت بهداشت و واحدهاي تابعه آن استقرار دارد قاعدتا مي بايست از اين اقدام غير مسئولانه كه سلامتي بيماران هموفيلي را تهديد مي كند، آگاه باشد.

عضو مجمع عمومي كانون هموفيلي ايران در پايان گفت: انبارگرداني شركتها زلزله و يا بلاي طبيعي نيست كه يك باره اتفاق افتاده باشد. انبارگرداني بر اساس تقويم كاري شركتهاي پخش كننده دارو قابل پيش بيني است. مسئولان اين شركتها مي بايست با تدبير و احساس مسئوليت پس از تامين نيازهاي يك هفته اي داروهاي بيماران اين شركتها را وارد روند انبارگرداني مي نمودند. واقعا تاسف آور است به بيمار بگویيم فعلا درد بكشيد و يا لطفا تا انبارگرداني تمام شود، معلول نشويد.