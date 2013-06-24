مدال برنز دسته 94 آسیا بر گردن یاسین باقری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون وزنه‌ برداری، یاسین باقری که نخستین حضور خود در رقابتهای بزرگسالان را تجربه می‌کند، با مهار وزنه‌های 161 کیلوگرم در یکضرب و 201 کیلوگرم در دوضرب، با رکورد مجموع 362 کیلوگرم پس از الکساندر زایچیخوف قزاق و شنگو ژانگ از چین روی سکوی سوم آسیا ایستاد.



نفر ششم جوانان جهان در سال 2011، در یکضرب ابتدا پشت وزنه 161 کیلویی ایستاد که بار اول نتوانست آن را بالای سر ببرد اما در بار دوم موفق به مهار آن شد. باقری در آخرین فرصت خود نیز در مهار وزنه 167 کیلویی ناموفق بود تا با همان سه چراغ سفیدی که برای بلند کردن وزنه 161 کیلویی از داوران گرفت، مدال برنز حرکت یکضرب را به دست بیاورد.

باقری در دوضرب هم فقط یکبار از داوران چراغ سفید گرفت اما همان وزنه 201 کیلویی کافی بود تا او را در مجموع دو حرکت روی سکوی سوم آسیا قرار دهد. در این وزن الکساندر زایچیخوف که جانشین ایلین ایلیا، اعجوبه وزنه‌برداری قزاقستانی‌ها شده بود، با رکورد مجموع 385 کیلوگرم (175 کیلوگرم در یکضرب و 210 کیلوگرم در دوضرب) قهرمان آسیا شد و شنگو ژانگ از چین با حدنصاب مجموع 374 کیلوگرم (168 کیلوگرم در یکضرب و 206 کیلوگرم در دوضرب) عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.

فردا و در آخرین روز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا چهار نماینده ایران، کیا قدمی و محسن بهرام زاده در دسته 105 کیلوگرم و بهادر مولایی و رشید شریفی در دسته 105+ کیلوگرم به رقابت با حریفان آسیایی خود خواهند پرداخت.

تیم ملی وزنه‌برداری تاکنون با کسب 4 مدال طلا، دو نقره، دو برنز و 314 امتیاز تیمی، از بیشترین بخت برای ایستاد روی سکوی قهرمانی و دفاع از عنوان قهرمانی سال گذشته خود برخوردار است.