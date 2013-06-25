به گزارش خبرنگار مهر در لاوان، دكتر محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح‌هاي 14 گانه شرکت پالايش نفت لاوان با بيان اينکه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب بويژه در سال‌هاي اخير اتفاقات و پيشرفت‌هاي بزرگي در صنعت نفت کشور بوقوع پيوسته که تصور آن هم غيرممکن بود، گفت: زماني صنعت نفت کشور 100در صد وابسته بود و همه تجهيزات و کارهاي مربوط به نفت از جمله اکتشاف و اجراي طرح‌ها وارد مي‌شد، که اين کار با منت‌هاي فراوان، گرفتن امتيازات سياسي و استفاده از ابزارهاي سرمايه‌گذاري براي فشار سياسي صورت مي‌گرفت اما به لطف خدا و تلاش خانواده بزرگ صنعت نفت امروز بخش اعظم فعاليت‌هاي صنعت نفت توسط نيروهاي ايراني طراحي، ساخته و اجرا مي‌شود.

رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه امروز ما از يک وارد کننده و وابسته 100در صد به جايي رسيديم، که مي‌توانيم خدمات فني و مهندسي صنعت نفت را به جهان صادر کنيم تصريح کرد: امروز ذخيره عظيمي از خدمات مهندسي و دانش براي ملت ايران ايجاد شده که بي‌پايان است.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينکه پيشرفت‌ها و اتفاقات بزرگي که در زمينه توليد بنزين در کشور به وقوع پيوسته اظهار داشت: بنزين به قدري قابل اهميت است که زماني براي متوقف کردن ملت، جنگي سنگين و گسترده را به ما تحميل کردند پس از پايان جنگ براي ادامه خباثت‌هاي خود، فروش بنزين را به ملت ايران تحريم کردند چرا که مي‌دانستند بنزين موجب حرکت بوده و حتي يک ساعت هم نمي‌تواند متوقف شود.

رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه مصرف بنزين در سال 75 به طور متوسط 73 ميليون ليتر بود و اگر روند رشد مصرف بنزين در کشور را در نظر بگيريم، متوسط سالانه بيش از 15 درصد مصرف در کشور افزايش يافته است و امروز به حدود 130 ميليون ليتر رسيده، گفت: اقدامات مهمي در زمينه مديريت مصرف بنزين در کشور اتفاق افتاد که از جمله آن مديريت مصرف سوخت و تأمين بنزين از داخل کشور است.

احمدي‌نژاد تصريح کرد: نزديک به 25 سال روي پالايشگاه‌هاي کشور سرمايه‌گذاري نشده بود و يکباره اراده‌اي انجام شد تا بنزين در داخل کشور تأمين شود و امروز با تلاش و همت خانواده بزرگ صنعت نفت نياز به واردات هيچ فرآورده‌اي براي تأمين بنزين در کشور نداريم و با بهره‌برداري از ساير طرح‌ها مي‌توانيم صادرکننده نيز باشيم.

رئيس‌جمهور خودباوري و اعتماد به نفس را مهم‌تر از پيشرفت‌هاي صورت گرفته برشمرد و گفت: رسيدن به اين خودباوري و اعتماد به نفس کار بزرگ صنعت نفت است که نمي‌توان روي آن قيمت گذاشت و اگر اين روند را به سرعت ادامه دهيم به فضل الهي ايران به قطب دانش و خدمات مهندسي در دنيا تبديل خواهد شد کما اين که در طول دوران تاريخي ايرانيان در جهان اينگونه بوده‌اند و دوره‌اي فاصله‌اي بوجود آمده که بايد جبران شود.

وی با تأکيد بر لزوم سازندگي در کشور اظهار داشت: خداي متعال نعمت‌هاي بي‌پاياني به بشر داده که وجود پيامبر اسلام و امام عصر(عج) از جمله اين نعمات است و بنده با افتخار اعلام مي‌کنم که يکي از نعمت‌هاي بزرگ خدا به بشريت وجود ملت ايران است و اين حرف سخني طايفه‌اي و ناسيوناليستي نيست که برخي بخواهند در واکنش به آن در داخل و خارج بداخلاقي و اخم کند.

احمدی نژاد با بيان اينکه ملت ايران يک فرهنگ، استعداد و پرچم برافراشته است، گفت: انديشه ملت ايران الهي، انساني و در خدمت همه بشريت است و ايراني‌ها همواره جهاني فکر کرده و عمل نموده‌اند و به فکر رفاه همه ملت‌ها بوده و هيچ‌گاه به دنبال خودخواهي و توسعه‌طلبي نبودند؛ اگر هم کساني در تاريخ به دنبال توسعه‌طلبي بودند همواره در منظر ملت ايران منفور بوده‌اند.

وي با بيان اينکه انسان در تلاش براي رفاه و فداکاري براي سعادت ديگران معنا مي‌يابد، گفت: ايراني‌ها همواره به فکر هم بوده و بالاترين همبستگي اجتماعي را در خود داشته‌اند و با همبستگي براي ساختن آينده وعده‌داده شده که در آن از غم، فقر، تحقير، ظلم، جنگ و کشتار و بداخلاقي‌ها خبري نباشد، تلاش مي‌کند.

دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينکه با وجود پيشرفت‌هاي صورت گرفته در ابتداي راه قرار داريم، تصريح کرد: بايد با شتاب بيشتر و جهش بلندتر قله‌ها را فتح کنيم چرا که شياطين مي‌خواهند ما را متوقف و سست کرده و به مسايل دم دستي و بي‌معنا متوجه کرده و در همين سطح نگه دارند.

وی افزود: همگان بايد تلاش و حرکت کنند؛ درست است که مشکلات و موانع وجود دارد اما بايد حرکت کرده و از موانع عبور کنيم و امروز خدا را شاکرم که اين آرمان در متن زندگي ملت ايران حضور دارد.

رئیس جمهور با تأکيد بر اينکه برخي تصور و اشتباه مي‌کنند که مي‌توانند مانع از پيشرفت ملت ايران شوند و به نفع آنهاست که با ملت ايران همراهي و همکاري کنند، گفت: هيچ اتفاقي نمي‌تواند مانع از پيشرفت سريع ملت ايران شود.

وی با اشاره به اينکه بايد همه ملت‌ها از ثروت‌‌هاي خدادادي جهان استفاده کنند، گفت: هنوز به طور کامل از موهبت‌هاي و استعدادهاي موجود در دنيا استفاده نشده؛ ذخاير جهان به اندازه‌اي است که همه ملت‌ها بتوانند در رفاه زندگي کنند به شرط آنکه همه به عدالت و همدلي تن دهند.

دكتر احمدي‌نژاد خاطر نشان کرد: دشمنان ملت ايران و جامعه بشري بدانند هرکس در هر کجا بخواهد در برابر پيشرفت بشريت و ملت ايران بايستد قطعاً جزء شکست‌خوردگان تاريخ خواهد بود.

رييس‌جمهور با گرامي‌داشت ياد شهداي انقلاب بويژه شهيد رجايي خاطر نشان کرد: شهيد رجايي الگوي وفاداري و خدمت صادقانه به ملت بود که همه وجود خود را در راه تحقق آرمان‌هاي الهي ملت فدا کرد و با نثار جان خويش موجب برافراشته ماندن پرچم ملت ايران شد.

پيش از سخنان رييس‌جمهور قاسمي وزير نفت، ضيغمي مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده‌هاي ايران و عزيزي استاندار هرمزگان گزارشي از روند اجراي پروژه‌هاي نفتي و پالايشگاهي در استان هرمزگان و کل کشور و نيز چگونگي برنامه‌ريزي‌هاي در راستاي ادامه روند پيشرفت‌ها در اين حوزه ارائه کردند.