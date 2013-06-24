محمدعلی دادور امروز در گفتگو با مهر با بیان اینکه فردا سه شنبه چهارم تیرماه با حضور رئیس جمهوری طرح توسعه و بهینه سازی و 14 طرح جدید نفتی در پالایشگاه نفت لاوان به طور رسمی افتتاح و به بهره برداری می رسد، گفت: هم اکنون تولید بنزین با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا در این واحد پالایشگاهی آغاز شده است.



مدیرعامل پالایشگاه لاوان با علام اینکه با راه‌اندازی این طرح روزانه 2.8 میلیون لیتر بنزین و حدود 4 میلیون لیتر به ظرفیت تولید محصولات نفتی با استاندارد یورو چهار کشور افزوده می شود، تصریح کرد:علاوه بر این افزایش تولید گازمایع به بیش از 200 تن، بنزین هواپیما به یک میلیون لیتر، نفت کوره به دو میلیون لیتر و گوگرد گرانول به 30 تن در روز از دیگر اهداف راه اندازی واحدهای جدید پالایشگاهی در لاوان است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه خرداد ماه سالجاری هم ظرفیت پالایش نفت پالایشگاه لاوان با افزایشی حدود 20 درصدی به 60 هزار بشکه در روز رسیده است، اظهار داشت: همزمان با افزایش ظرفیت پالایش نفت و تولید بنزین و گازوئیل سهم نفت کوره در این واحد پالایشی کاهش یافته از این رو سهم نفت کوره در سبد پالایش نفت از 37 به 20 درصد کاهش یافته است.



دادور در تشریح راه اندازی 14 طرح جدید در پالایشگاه نفت لاوان، توضیح داد: راه اندازی واحد تصفیه هیدروژنی، تبدیل کاتالیستی نفتای سنگین و واحد تقطیر در خلا این پالایشگاه نفت با هدف استحصال گازوئیل مرغوب از ته‌مانده‌های برج تقطیر همچون "وکیوم باتوم" فردا رسما وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.



وی ظرفیت تولید این واحد جدید را حدود 300 هزار لیتر گازوئیل کم گوگرد در روز عنوان کرد و افزود: برای نخستین بار با بهره برداری از این پروژه امکان استحصال گازوئیل مرغوب از وکیوم باتوم و قیر فراهم شده است.



مدیرعامل پالایشگاه لاوان همچنین با اشاره به نصب و راه‌اندازی 12 دستگاه مخازن جدید ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی از راه اندازی شبکه تولید و توزیع جدید برق خبر داد و یادآور شد: ساخت و بهره برداری از واحد جدید آب شیرین کنی، حوضچه بخار، آب مقطر و واحد جدید سبک سازی آب صنعتی از دیگر طرح های آماده افتتاح و راه اندازی است.



مدیرعامل پالایشگاه نفت لاوان با بیان اینکه واحد جدید هوای فشرده و شبکه برداشت آب از دریا هم راه اندازی شده است، تبیین کرد: ساخت و بهره برداری از شبکه جدید جمع آوری گازهای مشعل، مخازن جدید ذخیره سازی آب و تاسیسات جدید نفتی و مخابراتی و آزمایشگاه‌های مرجع فرآورده‌های نفتی از دیگر پروژه های جدید این شرکت پالایشگاهی است.



وی در خصوص راه‌اندازی 12 دستگاه مخزن جدید ذخیره سازی فرآورده نفتی در جزیره لاوان، خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این تعداد مخزن حدود 240 میلیون لیتر به ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی کشور به ویژه بنزین و گازوئیل افزوده شده است.